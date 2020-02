Leerán colección de La Zonámbula, en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. -Los espacios para la divulgación de las letras jaliscienses se han cerrado poco a poco: desapareció el festival Verano en la Poesía, que impulsaba Cultura UdeG, y también dejaron de existir los Miércoles Literarios, que tenían décadas de tradición, recuerda el editor Jorge Orendáin, fundador de La Zonámbula desde 2007.

Este sello tapatío ahora se encargará de inaugurar el ciclo El Guardagujas en su edición 2020. Este programa, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ), busca promover los catálogos de los sellos locales a partir de las voces de los propios autores y editores con sesiones cada martes, a las 19:00 horas, durante un mes en la sede de la Biblioteca Central Estatal (González Ortega 679).

"Me parece importante que den un espacio a las editoriales independientes de Guadalajara, que la iniciativa venga de la Secretaría de Cultura, que no siempre apoya a los editores independientes, me parece importante.

"Tanto Cultura UdeG como la Secretaría de Cultura han cerrado espacios a la literatura, creo que debemos aprovechar los espacios que quedan y que también se conozca un sitio como la Biblioteca Central", manifestó Orendáin.

La primera sesión será el 4 de febrero, a las 19:00 horas, con la presentación de la colección Los Soberanos, que tiene como objetivo publicar obras de autores jaliscienses en cualquier género literario en colaboración con los sellos Al Gravitar Rotando y Ediciones de lo Imposible.

La siguiente sesión, el 11 de febrero, será para presentar el libro Poesía y Naturaleza, coordinado por Elba Castro y Javier Ruiz; y el 18 de febrero, continuará con el título Memoria para un Olvido, de Lorena Topete. La última sesión, el 25 de febrero, será para presentar el libro Algunos Escritores Jaliscienses Olvidados, en la que se aprovechará para realizar un homenaje a la autora Sara Velasco.