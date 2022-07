Lemus rechaza disculpa de Tiktoker "Fofo" Márquez: "que se ensucie sus manitas con trabajo comunitario"

Guadalajara, Jalisco.- Un escarmiento a la medida es el que el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, pretende dar al tiktoker regiomontano "Fofo" Márquez, quien presumió en sus redes sociales que con dinero se pueden cerrar las principales calles de la Perla Tapatía.

En entrevista, el alcalde emecista se mostró muy molesto por lo sucedido el pasado fin de semana en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del Puente Matute Remus, y calificó de "pendejo" a quien en sus redes sociales presume tener vida de "mirrey".

Lemus Navarro dijo que este tipo de jóvenes "no pueden venir a atentar contra nuestra ciudad" y que a pesar de que el usuario de Tik Tok ya emitió sus disculpas y ofreció pagar una multa económica con tal de que se le permita seguir en Guadalajara, el edil dijo que sus palabras no son suficientes y como castigo propone ponerlo a realizar trabajo comunitario.

"No es suficiente la disculpa, debe venir a pagar su delito con trabajo comunitario: barrer calles, limpiar algún espacio... Que se ensucie sus manitas... Debe hacer trabajo comunitario, no me interesa la multa"