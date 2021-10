"Les grité: 'ayúdenme', los doctores sólo miraban", Zoé fue quemada con ácido en Jalisco y discriminada

Guadalajara, Jalisco. - “Yo les gritaba ‘ayúdenme, ayúdenme’ porque me ardía mucho la cara y los doctores nada más se me quedaban mirando”. Zoé fue víctima de un desconocido que le arrojó ácido en su cuerpo y también de la discriminación por parte del hospital Santísima Trinidad que le negó la atención.

Zoé es la mujer transgénero que fue agredida con un líquido corrosivo que le provocó quemaduras en su cuerpo, el pasado martes 19 de octubre en las calles Calzada Independencia y Madero en la zona centro de Guadalajara, Jalisco.

Los hechos ocurrieron afuera del hotel donde ella vive, ahí ella se dedica al trabajo sexual, por lo que se encontraba en espera de alguna persona que quisiera contratar sus servicios, junto a ella estaba una amiga y fue la primera que vio al individuo hasta ahora desconocido.

“Yo estaba con una amiga afuera del hotel donde yo vivo y pasó un tipo y mi amiga le habla y le hace ‘shit, shit’ (onomatopeya que era para llamar la atención del agresor). Que, si quería servicio o algo así, entonces el tipo le dice a ella que no y me señala a mí”.

Zoé se acercó al hombre, pero cuando se inclinó para preguntarle si quería servicio, sin decir más el sujeto le aventó un ácido, el cual ahora la tiene con dolores y ardor en el rostro, manos y piernas, además de la posibilidad de perder su ojo izquierdo a causa de las quemaduras.

El hospital religioso se encuentra a dos cuadras de donde sucedieron los hechos, lo que se volvía vital su atención por la prontitud y cercanía, sin embargo, aunque la mujer gritaba, los doctores ni siquiera quisieron abrir las puertas del nosocomio.

Una televisora local acompañó a la mujer al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara en donde está siendo atendida, en la entrevista menciona que aún no pone una denuncia, pues ella cree que al no conocer al atacante no puede hacerlo.

Cuando fue atendida por la Cruz Verde y le dieron de alta, a la mujer la trasladaron familiares y amigas a Ixtlahuacán de los Membrillos, donde con procedimientos caseros intentaron mantenerla a salvo, hasta que este día fue admitida en el nosocomio.

La asociación en pro de los derechos Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual-Transgénero- Intersexual-y más (LGBTTI+) de Unión Diversa de Jalisco (UDJ), fue la encargada de canalizar a la víctima de la agresión y discriminación hacia el hospital.

De acuerdo con los integrantes del colectivo, informaron que Zoé fue ingresada a las dos de la mañana y requirió una operación en su ojo izquierdo además de remover la piel quemada de su cuerpo, misma que culminó hasta las siete de la mañana de este viernes.

Asimismo, confirmaron que a la mujer trans no se le tomó su declaración en el Ministerio Público que se encuentra en la Cruz Verde, ni tuvo el acompañamiento adecuado por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ).

