Líder estudiantil acusa a Alfaro por ataque de encapuchados en Universidad de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- “Estoy convencido de que lo que sucedió el día de hoy en las instalaciones de la FEU no es ajeno a esta situación”, aseguró Javier Armenta, líder de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), refiriéndose a las “amenazas” que Alfaro realizó a administrativos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Nomás mídele bien tus palabras”, fue lo que sentenció el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro al secretario administrativo del Centro Universitario de los Valles (CUValles) mientras lo señalaba con la mano el pasado viernes 26 de agosto.

El día de hoy, Armenta denunció que encapuchados ingresaron a instalaciones de la FEU alrededor de las 12:30 horas: “apersonaron fuera de la institución y empezaron a vandalizar y utilizar un lenguaje violento”.

“Yo no tengo duda alguna de que fue una reacción de los hechos del viernes pasados”: reiteró el líder estudiantil: “Es que no tenemos duda alguna de dónde es el origen de las de las acciones que sucedieron hoy en organización estudiantil”.

Además, aseguró que la persona que “lideraba” a dichos encapuchados, es una persona “presuntamente identificada” que trabaja como servidor público en el ayuntamiento de Guadalajara: “la persona Rigoberto “N” lo tenemos identificado como que es servidor público en el ayuntamiento de Guadalajara”.

“Y es un hecho notorio su participación con personas del partido de movimiento ciudadano actualmente el partido en el poder al que pertenece el gobernador constitucional del estado Enrique Alfaro”, agregó.

“Las y los universitarios no somos igual que ustedes, ni somos violentos, estamos abiertos al diálogo, nosotros y nosotras sí somos respetuosas [...] hemos hecho responsable al gobernador del estado por nuestra seguridad y hoy por este tipo de actos, ahora más que nunca es responsable, no solo de seguridad propia, si no de la comunidad universitaria”, finalizó.