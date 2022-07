"Lily" de 13 años denunció abuso en Jalisco y terminó internada en centro contra adicciones

Guadalajara, Jalisco. - Pese a que sólo tiene 13 años, Lily (nombre ficticio a petición de su familia), decidió denunciar que había sido víctima de abuso sexual ante las autoridades de Jalisco, que, lejos de ayudarla, la separaron de su familia, la enviaron a un centro de adicciones y de su agresor aún no se sabe nada.

La niña, acompañada de su abuela y su tía, quienes han cuidado de ella se presentó ante el Ministerio Público para denunciar el abuso del que fue víctima en las festividades de año nuevo y fue donde empezó a sentir la revictimización y la falta de justicia por parte de las autoridades.

De acuerdo con una publicación realizada en el portal Sin embargo.mx, tras la denuncia inició un proceso largo y sin respetar el daño que se le continuaba realizando a la menor, se sabe a través del abogado, tal fue el caso que desistió en dar seguimiento al tema, sin acceder a la justicia.

“Van a denunciar y al realizar la denuncia los agentes van varias veces con Lily y le dicen: “Cuéntame qué paso”, “Cuéntame qué pasó”, una y otra vez. Hasta que Lily le dice a su abuela: “Ya no quiero seguir con la denuncia porque siempre me preguntan lo mismo”. Esto, en un tema jurídico, es la revictimización de una niña en un hecho muy grave”, comentó el abogado al medio.

Lo peor sucedió cuando al continuar con el trabajo de investigación, por parte de la Fiscalía de Jalisco, los especialistas consideraron que no existía un vínculo familiar entre la abuela y la tía que han cuidado a la niña desde los cuatro años y la víctima, esto “por no tener los mismos apellidos”.

“La Fiscalía tomó la decisión de que no vio ningún entroncamiento familiar de Lily con nadie -porque ni su abuela ni su tía tienen los mismos apellidos que ella- y como su madre biológica está ilocalizable dicen: “Yo necesito proteger a la niña entonces vamos a mandarla a un centro de adicciones en Jocotepec (localidad a 60 kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara)”.

Pese a que la menor declaró ante la ley que era su abuela paterna quien la cuidaba y que, incluso, la ve como su figura materna, las autoridades de la FE hicieron caso omiso y ni siquiera solicitaron unas pruebas de sangre para determinar parentesco, sólo dedujeron que, si no tienen el mismo apellido, no son familia.

Tras dicha decisión, las autoridades sustrajeron el pasado 15 de junio a la adolescente de la escuela secundaria donde estudiaba, manteniéndose incomunicada de su familia, quienes decidieron, en lugar de enviarla a un albergue, trasladarla a un centro de rehabilitación contra adicciones sin ella tener alguna dependencia de narcóticos.

Los agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Menores de Edad “Ciudad Niñez”, se presentaron a la casa donde estaba la abuela pidiendo que la acompañaran para atender el caso de Lily, pero ella se negaba a ir, pues creía que debía esperar a su nieta que llegara de la escuela, fue cuando le dijeron que no estaba en la institución:

“A usted que le valga madre, ya nuestros compañeros fueron por la niña y se la van a llevar allá”, le respondieron.

Los funcionarios en un primer momento le comentaron que Lily se encontraba en el albergue a cargo del DIF Zapopan y sólo podía ser devuelta si su madre biológica aparecía el 16 de junio antes de las diez de la mañana, pero ni la abuela ni la tía pudieron dar con su paradero, sin embargo, se presentaron a la cita para ver a la menor.

En el DIF de Zapopan le dijeron que no estaba, que no existía ningún expediente sobre el recibimiento de la niña, fue momentos después que la funcionaria de la dependencia recibió un expediente donde mencionaba que la menor no estaba en poder del gobierno de Jalisco sino en un centro de rehabilitación particular.

“En ese momento, la familia nos contacta porque no podía encontrar a Lily y nadie les daba información. Nosotros promovimos un amparo por desaparición forzada, ¿por qué? Porque fue la autoridad quien trasladó a Lily a un “albergue”, como ellos le llamaron, y no le querían dar más información a los familiares, entonces se desconocía su paradero”, explicó el abogado.

Ya casi se cumple un mes de aquellos hechos y Lily pudo volver a casa con su abuela y su tía. El abogado reclama el daño causado por las autoridades a una menor que tuvo la valentía de denunciar a su abusador sexual y que por ello terminó separada de las mujeres que la cuidan y en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones.