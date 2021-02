Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara se hará con o sin apoyo de Gobierno Federal: Enrique Alfaro

Jalisco. - El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que la obra de la Línea 4 del Tren Ligero que conectará el municipio de Guadalajara con Tlajomulco de Zúñiga se llevará a cabo con o sin el apoyo económico del Gobierno Federal, así lo anunció el mandatario estatal.

Durante la colocación de la primera piedra del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) de la Universidad de Guadalajara, el mandatario emecista, señaló que esta obra de la línea 4 del Tren Ligero si se realizará, aunque no se reciba el apoyo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la inauguración de la Línea 3 el pasado 12 de septiembre del 2020.

Esta obra del transporte público, busca reducir los tiempos de traslado entre la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga y los municipios de centrales ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)

Este proyecto es uno de los compromisos entre el gobierno federal y estatal; sin embargo, el integrante de la Alianza Federalista ha acusado en distintas ocasiones que no existe claridad en torno al tema de la inversión de este año en la obra de la Línea 4; esto pese a que el proyecto fue aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Este año vamos a iniciar la construcción de la línea 4 del tren eléctrico contra viento y marea, con el apoyo del gobierno federal, sin el apoyo del gobierno federal (…) No podemos concebir la idea de un centro universitario como este (el CUTlajomulco) si no tenemos un transporte adecuado”, acusó el ex alcalde de Guadalajara y Tlajomulco, ante la falta de claridad del Gobierno Federal.

“Y de una vez lo adelanto: por aquí pasará la #Línea4 del tren que sí o sí comenzaremos a construir este año.”, agregó el funcionario mediante sus redes sociales, en donde compartió la inauguración de las obras del Centro Universitario en Tlajomulco.

Por su parte el Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora, agradeció a las autoridades involucradas para lograr este proyecto. “Está haciendo historia, una que nos trazamos hace más de diez años y que fue un sueño de Tlajomulco, gracias a la voluntad de la UdeG, la UPZMG, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tlajomulco”, manifestó.

El día de ayer, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora y el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lómelí, colocaron la primera piedra del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTLAJO), el cual señalaron será el más grande, moderno e innovador del país.

En el acto, el mandatario estatal recordó que el CUTLAJO es uno de los anhelos y compromisos que comenzó a plantear desde su gestión como alcalde de Tlajomulco y llevarlo a su pronta consolidación llena de orgullo a un proyecto que ha tenido continuidad. Agregó que este centro universitario ayudará a aminorar el déficit que se tenía en el municipio en materia educativa.

“En Tlajomulco se ha apostado a una agenda de continuidad más allá de lo político, yo creo que una agenda de continuidad en términos del modelo de crecimiento y en una agenda de trabajo que nos permita superar los rezagos en este municipio, y creo que esto se está cumpliendo cabalmente”, resaltó Alfaro Ramírez.