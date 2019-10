Listo operativo para Día de Muertos en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Para que los vivos no se quieran pasar de listos en el Día de Muertos, el Gobierno de Guadalajara ya tiene listo el operativo que se implementará este fin de semana.



Aunque se han realizado labores de fumigación de cementerios y de cloración y abatización de agua, mañana se aplicará nuevamente insecticida contra el dengue en los cinco camposantos tapatíos.

"Hay una fumigación constante en los panteones, asimismo la realizaremos el 31 en la noche y estaremos realizándola en los días posteriores para tener una mejor cobertura del fumigante en estas áreas", acotó el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Óscar Villalobos.



También se han colocado lonas informativas con las medidas de seguridad, acciones contra el dengue y rutas de evacuación.



El funcionario señaló que para brindar una mejor atención a los 500 mil visitantes que se esperan durante el 1, 2 y 3 de noviembre se realizaron labores de bacheo y reencarpetamiento en los panteones, se acordonaron criptas y se retiraron árboles secos.



En los panteones Guadalajara, Mezquitán y Jardín, por sus dimensiones, habrá apoyo de vehículos para el traslado de las personas, sobre todo adultos mayores.



Como parte de los servicios a la ciudadanía, se abrirán tres recaudadoras móviles para quienes tienen adeudos en el pago de sus espacios.



Es una buena oportunidad para poderse regularizar en cuestión del mantenimiento, es importante que estén al corriente



En coordinación con la Secretaría de Salud se realizará la aplicación de vacunas contra la influenza.



En el operativo participarán 715 funcionarios y 175 vehículos, entre ellos cinco ambulancias que estarán apostadas en cada uno de los panteones.



Se pide a la población acudir con ropa cómoda y colocar etiquetas de identificación a niños y adultos mayores.



LO QUE NO

No se puede ingresar en estado de ebriedad

No ingresar bebidas embriagantes o enervantes

No hacer fogatas

No ingresar armas

No ingresar aparatos de sonido

No mascotas

No pasar con vehículos