Llegará aguacate de Jalisco a China

Jalisco, México.- Parte del aguacate que consumirán en China será de Jalisco tras avanzar las negociaciones entre México y el país asiático para exportar la variedad hass que se produce en ese estado.

Autoridades de la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China concluyeron el análisis de riesgo donde verificaron que los productores de aguacate hass del estado de Jalisco cumplen con el protocolo sanitario establecido para dar inicio a las exportaciones de este fruto al país asiático.

Lo anterior, en el marco de la estrategia de diversificación de mercados que impulsa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó la Sagarpa.

Foto:Pixabay

Detallaron que los técnicos chinos en México supervisaron huertas, procesos productivos, buenas prácticas agrícolas, programas de monitoreo de plagas, el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) y hasta el tipo de agroquímicos que utilizan los productores mexicanos.

Los técnicos chinos estuvieron en cuatro huertas de aguacate de los municipios de Tonila, Tuxpan y Zapotlán El Grande, donde también visitaron dos empacadoras.

Los expertos asiáticos conocieron los mecanismos de sanidad e inocuidad que aplican los productores de aguacate para exportar a diferentes partes del mundo.

Foto:Pixabay

Los representantes del gobierno chino fueron informados de la regulación mexicana en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria y los procedimientos utilizados para prevenir plagas en los plantíos agrícolas.

El aguacate más grande del mundo es encontrado en Hawaii

Kailua-kona, Hawaii.- Una mujer de Hawaii está esperando noticias por parte de las oficinas de los Récords Mundiales Guinness para saber si el aguacate de 2.3 kilogramos que recogió es el más grande del mundo.

Pamela Wang, de la Isla Grande, encontró el aguacate el domingo mientras caminaba, informó al West Hawaii Today.

"Veo aguacates todos los días y recojo aguacates todos los días, pero este: era difícil pasar por alto", dijo Wang. "Era tan grande como mi cabeza".

Su siguiente movimiento fue ir al Mercado Verde de Pure Kona, donde se encontró con amigos y mostró el enorme aguacate a los miembros de la comunidad.

Todos los conocidos de Wang comenzaron a hacer preguntas en línea, descubriendo información que indicaba que el aguacate podría ser el más grande registrado jamás en el mundo.

Wang envió una solicitud a Guinness, la cual espera que regresé dentro de dos meses. Ella hizo que Ken Love, director ejecutivo de Hawai Tropical Fruit Growers, fuera testigo del peso del aguacate. Guinness requiere un experto para estar presente.

Foto: Pixabay

"He visto (aguacates) más largos y los he visto muy anchos, pero no siendo las dos cosas a la vez", comentó Love, quien verificó el peso de la fruta en casi dos kilogramos y medio "Creo que la gente tiene otros que no pesan, pero creo que este, estaba muy arriba de la planta".

Elizabeth Montoya, gerente asistente de relaciones públicas de Guinness World Records America, Inc., escribió que la compañía no tiene una categoría para el aguacate más grande. Sin embargo, tiene uno para los más pesados.

Montoya dijo que en enero de 2009, Guinness verificó un aguacate presentado por Gabriel Ramirez Nahim de Caracas, Venezuela, que pesaba casi dos kilogramos.

Foto: Pixabay

Wang dijo que encontró el aguacate debajo de un árbol que se encuentra sobresaliendo de un jardín en una calle de la localidad. Cualquier cosa sobresaliente o caída fuera de una línea de propiedad privada es gratuita para que cualquiera pueda reclamar.

La mujer continúa a la espera para ver si es poseedora de un posiblemente célebre aguacate.