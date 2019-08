Lo abracé y dije no te soltaré: María salvó una vida en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Un abrazo y palabras de aliento pueden salvar una vida. María Paz Ortiz se convirtió en una heroína al evitar el suicidio de un joven que se disponía a saltar de un puente vehicular ubicado en Periférico y Santa Margarita, Zapopan, el pasado 18 de agosto.

"Él estaba muy mal, yo solamente le dije que no, lo abracé porque no había otra manera, lo abracé y él se jaló. Lo apreté más fuerte y pues llegó afortunadamente la patrulla y lo bajó de ahí", relató la mujer.

"Cuando yo lo abracé, me dijo, suélteme señora, y yo le dije que no, que todos tenemos días malos y le compartí algo que a mí me pasó recientemente, que no voy a hablar de eso porque es algo muy fuerte".

El tiempo que duró el diálogo entre los dos fue suficiente para que se hicieran cargo elementos de la Policía de Zapopan, que habían sido alertados a través de las cámaras de videovigilancia del C5 del Municipio.

María Paz dice que por la edad del joven, de entre 18 y 20 años, vio reflejados a sus dos hijos y se armó de valor para evitar la tragedia.

Aquí lo más importante, es en serio, qué pasó con ese joven, realmente eso es lo que importa. Nuestros hijos, los jóvenes, resaltó.

"Yo creo que es muy importante que busquen ayuda con su familia en especial porque la familia está ahí, el cariño, el amor de la familia está ahí. Quizás se aíslan los jóvenes y no es lo adecuado, hay que hablar con ellos".

El martes por la tarde, María Paz recibió un reconocimiento por parte de sus compañeros de trabajo, quienes le expresaron muestras de cariño.

Desde la agencia de autos de la marca Nissan, donde trabaja como auxiliar de ventas desde hace dos años, le entregaron un distintivo por su heroico acto de salvar la vida de una persona.

De verdad agradezco que mis compañeros hagan esto pero yo realmente, en serio, no importo, es el joven, reiteró.

Ayer el Gobierno de Zapopan informó que el joven regresó con su familia tras ser atendido en una clínica de salud mental.

Según un informe del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) emitido este año, se registra un incremento de suicidios en el Estado al pasar de 292 a 658 del 2000 al 2017, respectivamente.

El informe precisa que el mayor número de casos se presentaron en Zapopan con 111 defunciones, seguido de Guadalajara con 102, Tlajomulco de Zúñiga con 66, San Pedro Tlaquepaque 56 y Tonalá con 52.