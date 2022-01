Los 14 vuelos para Jalisco cancelados por Covid-19 por Aeroméxico en este domingo; 83 en todo México

Guadalajara, Jalisco. - Las cancelaciones o modificaciones en vuelos por la elevación en el número de contagios de la Enfermedad del Coronavirus-19 (Covid-19), continúan dándose en las terminales aéreas del país y en el caso del estado de Jalisco, la compañía Aeroméxico anunció 14 viajes modificados.

De acuerdo con la página oficial de la compañía aérea al menos 14 vuelos programados para este domingo se vieron modificados, incluyéndose en los 83 vuelos programados de 515 en total que la empresa tenía para el territorio mexicano.

El que aparece primero en la lista es el vuelo 341 que haría el viaje de Puerto Vallarta, Jalisco a la Ciudad de México, asimismo, el vuelto AM 110 de Guadalajara, Jalisco a la ciudad de Tijuana, Baja California.

El único vuelo internacional que saldría de la capital tapatía y que sufrió modificaciones sería el AM 782 de Guadalajara a Los Ángeles, California, Estados Unidos y su regreso, el AM 783 de Los Ángeles a Guadalajara.

El vuelo AM 11 de Tijuana, BC, a Guadalajara también se modificó, así como el AM 250 de la Ciudad de México a Guadalajara (GDL) y el AM 261 Guadalajara-Ciudad de México (CDMX). Así también el vuelo AM 205 con la misma ruta de Jalisco a la capital del país, el AM 208 de CDMX a Guadalajara.

El AM 219 que la capital de Jalisco a la CDMX y el AM 211 con la misma ruta, también sufrió modificaciones, junto con el AM 220 de México a Guadalajara y el 229 de Guadalajara a la Ciudad de México.

Por último, en el caso del estado de Jalisco, los vuelos AM 338 de México a Puerto Vallarta y el 361 de Puerto Vallarta a México, también sufrieron modificaciones.

Te dejamos la lista completa de los 83 vuelos modificados, así como si eres uno de los afectados al final encontrarás el link donde, de acuerdo con la compañía de aviación se puede comunicar para se atiendan las inquietudes.

Cabe señalar que hasta el corte de esta información Aeroméxico es la única empresa que subió en su página oficial la lista de vuelos modificados, pues, aunque en la empresa Volaris y Vivaerobus se reportaron cancelaciones, estas no aparecen en sus páginas.

Aquí la lista completa:

AM 837 MID- MEX

AM 147 CUU- MEX

AM 841 MID- MEX

AM 387 SJD- MEX

AM 1177 TIJ- MEX

AM 559 CUN-MEX

AM 118 CJS-MEX

AM 561 CUN-MEX

AM 341 PVR-MEX

AM 563 CUN- MEX

AM 190 MEX-MXL

AM 1118 CJS-MEX

AM 110 GDL -TIJ

AM 191 MXL- MEX

AM 500 MEX- CUN

AM 519 CUN- MEX

AM 820 MEX- MID

AM 825 MID- MEX

AM 138 MEX- CUU

AM 141 CUU- MEX

AM 908 MEX- MTY

AM 919 MTY- MEX

AM 370 MEX- TAP

AM 373 TAP- MEX

AM 102 MEX- TRC

AM 105 TRC -MEX

AM 761 MEX- BOG

AM 762 BOG- MEX

AM 686 MEX- ORD

AM 687 ORD- MEX

AM 782 GDL-LAX

AM 783 LAX-GDL

AM 198 MEX- MXL

AM 199 MXL-MEX

AM 614 MEX-DEN

AM 615 DEN-MEX

AM 117 MEX-CJS

AM 354 MEX-MZT

AM 111 TIJ-GDL

AM 250 MEX- GDL

AM 261 GDL-MEX

AM 540 MEX- CUN

AM 559 CUN- MEX

AM 1702 MEX- HMO

AM 1703 HMO- MEX

AM 826 MEX-MID

AM 831 MID-MEX

AM 924 MEX-MTY

AM 933 MTY-MEX

AM 113 MEX-CJS

AM 114 CJS-MEX

AM 832 MEX-MID

AM 837 MID-MEX

AM 384 MEX-SJD

AM 387 SJD- MEX

AM 119 MEX-CJS

AM 112/10 CJS-MEX

AM 174 MEX-TIJ

AM 175 TIJ- MEX

AM 1173 TIJ-MEX

AM 205 GDL-MEX

AM 412 MEX-MIA

AM 423 MIA-MEX

AM 208 MEX-GDL

AM 219 GDL-MEX

AM 211 GDL-MEX

AM 712 MEX-HMO

AM 715 HMO-MEX

AM 668 MEX-SFO

AM 669 SFO-MEX

AM 913 MTY-MEX

AM 484 MEX-LAS

AM 481 LAS-MEX

AM 516 MEX-CUN

AM 535 CUN-MEX

AM 220 MEX-GDL

AM 229 GDL-MEX

AM 828 MEX-MID

AM 833 MID-MEX

AM 338 MEX-PVR

AM 341 PVR-MEX

AM 710 MEX-HMO

AM 701/10 HMO-MEX

Lee más: Por Ómicron, UdeG pospone regreso a las aulas hasta febrero

La página de Aeroméxico donde puedes acceder al portal de ayuda para solucionar tus dudas directamente con la compañía aquí