Los Chacón tardaron años para hacerse de una casa en Ciudad Guzmán; un sismo se las quitó en segundos

Ciudad Guzmán, Jalisco.- Los ahorros que por años juntó María Evelia Chacón Romero para comprar una casa se perdieron en cuestión de segundos debido al sismo de 2.4 de magnitud que el pasado martes se registró en Ciudad Guzmán, Jalisco.

La vivienda que la comerciante compró hace cuatro años y empezaron a habitar hace tres meses en la calle Mayos, número 15, de la colonia Santa Rosa, es una de las 22 casas que han sido declaradas como pérdida total e inhabitables por las autoridades de Protección Civil de Jalisco.

Frustrada y con lágrimas en sus ojos, Evelia cuenta que no ha podido dormir, ni comer, desde que vio como su patrimonio terminó deshecho por el movimiento telúrico que generó la falla tectónica que nace en el vecino municipio de Zacoalco de Torres, atraviesa a Ciudad Guzmán y concluye en el mar de Manzanillo, Colima.

A su tristeza se suman la de su hijo, su nuera y sus dos nietos, quienes desde hace tres meses habitaban la propiedad de dos pisos, misma en la que ella por fin había cumplido el sueño de instalar un negocio de venta de ropa, el cual ubicó en la parte frontal.

Los dibujos animados que se habían pintado en el cuarto de sus nietos ahora lucen aparentes rayones que en realdad son las grietas que el sismo provocó en la vivienda.

"Mis niños los chiquitos (nietos) dicen "ay se me está cayendo mi casa, ¿qué vamos a hacer? El más grandecito lloraba, decía que ya no tiene casa porque se le estaba cayendo. Yo le digo "no mijo, lo que pasa es que la vamos a remodelar" ¿Pues qué más les puede explicar uno a los niños? Ellos ahorita están muy pequeños para saber de esto"

Relata la angustiada abuela, quien al salir del hospital en que estaba internada se topó con esta terrible noticia.

"La verdad sí se siente uno mal porque dices tanto trabajo, tanto sacrificio para hacerte de las cosas y en un ratito se te viene todo abajo, literalmente todo. Mis hijos y yo pues emocionalmente andamos mal de ver todo esto", añade.

Los Chacón tardaron años para hacerse de una casa, el sismo de Ciudad Guzmán se las quitó en segundos

De momento se están alojando en casa de una hermana, calle abajo. Ahí están intentando acomodar los muebles de dos viviendas en una sola, además de ser 9 los que ahora deberán organizarse para desarrollar sus respectivas actividades.

Aunque en Ciudad Guzmán ha sido instalado un albergue temporal, María Evelia Chacón refiere que prefiere estar en un lugar donde sienta la protección de su familia, arriesgándose a que una réplica del sismo alcance la vivienda de su hermana y las deje nuevamente en indigencia.

Ahora, que ha perdido su hogar y su fuente de ingresos clama la ayuda que el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande le pueda dar.

"Al Presidente (Alejandro Barragán Sánchez) que no nomás venga a hacer acto de presencia, sino que venga a dar soluciones al problema que estamos viviendo en la colonia, no nadamás soy yo, somos varios (20 familias), porque todos andamos en lo mismo, viendo dónde vamos a meter nuestras cosas... Que él se preocupe, como dijo en su campaña, por el pueblo", el cual ahora dice lo necesita.

La casa de la familia Chacón es una de las que sufrieron mayores daños estructurales. Por años ahorraron para comprarla y solo lograron habitarla tres meses, el sismmo la destruyó. Foto: Carolina Solís

¿Qué dicen las autoridades de Zapotlán el Grande?

En sus redes sociales, Alejandro Barragán ha difundido una entrevista que ha dado a medios locales en la que explica que ya están trabajando en un plan para apoyar a las familias que han perdido sus viviendas e incluso ver la posibilidad de reubicar a quienes vive en la zona de riesgo y que periódicamente se ve afectada por esta falla geológica que data desde 1985, según, los expertos de Protección Civil Jalisco.

Te recomendamos leer:

"Queremos presentar al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal la contabilidad precisa de la afectación... la solución definitiva precisamente es la reubicación", dijo y el alcalde para posteriormente agregar que será "muy pronto" cuando darán a conocer una propuesta que sea factible a largo plazo.

"Nosotros hemos identificado al momento 100 viviendas con algún tipo de afectación, pero la zona en su conjunto es insegura y el hecho de que podamos resolver para estas familias que están en riesgo hay que decir que no exime a los vecinos, que si en este momento no presentaron fallas estructurales (...) en un futuro podría presentarse este evento en otras casas".

El no habitar en torno a los casi 5 kilómetros en los que se mostraron agrietamientos, estando los más extensos en dentro de las colonas Centro, Santa Rosa y Magisterial, es una recomendación que en entrevista con DEBATE también emitió Rafael Martín del Campo, ingeniero civil por el ITESO y experto en seguridad estructural.

En el cuarto de lavado el piso se hundió y las enormes grietas en los muros permiten ver hacia la casa del vecino. Foto: Carolina Solís

"Es una corresponsabilidad, tanto gobierno como las personas involucradas… aquí no hay un único responsable porque Gobierno no es responsable de que pase una falla geológica en ese punto pero sí es responsable de tener claridad que sí existe debe tomar acciones de prevención y no de remediación... Debemos modificar nuestra cultura de seguridad, que no le corresponde al gobierno que la tengas, te corresponde a ti como dueño de una edificación saber qué tanta seguridad tienes", puntualizó.

Cabe mencionar que al hacer una comparación de los reportes de evaluación de daños que se han emitido, el del Gobierno de Zapotlán el Grande superan a los emitidos por el Gobierno de Jalisco. Las primeras autoridades ayer reportaban 102 edificaciones afectadas, 22, no habitables, mientras que Protección Civil Jalisco hoy solo reportó "78 casas con daños, de las cuales 22 quedaron inhabitables".