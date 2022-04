Los Mototaxis en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco son un mal necesario, dicen los vecinos

Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.- Francisco debe caminar cerca de un kilómetro de ida y otro de regreso para ir del tianguis del miércoles, junto a un centro comercial en Santa Fe, hasta su domicilio en Villas de la Hacienda, ambos en Tlajomulco.

No es casualidad que en esos dos fraccionamientos surgieran los mototaxis hace 15 años; cuando nació este servicio de transporte, a Santa Fe llegaban apenas una o dos rutas de camión. A Villas de la Hacienda nunca ha entrado una ruta.

En el caso de Francisco, aun con el esfuerzo que representa en temporadas soleadas, prefiere hacer el recorrido a pie, ya que no le tiene mucha confianza a los conductores de los mototaxis, pues no sabe en manos de quién se pone.

Si fueran unidades con permiso de la autoridad, la historia sería otra.

"Si estuviera bien regulado se tendría un mejor control respecto a qué unidad se mueve, cómo se mueve, por dónde se mueve, si (existiera) una manera bien regulada, un organismo que se encargue de llevar el control completo de las unidades, estaría bien para evitar ese tipo de problemas", comentó al ingreso de Villas de la Hacienda.

No obstante, a veces "es un mal necesario" por ser la única opción: debe tomar un mototaxi y pagar entre 15 y 20 pesos que le cobran, como cuando va al tianguis del miércoles y lleva mucha carga.

La misma desconfianza tiene Fernanda, vecina del Fraccionamiento La Azucena, cerca de la cabecera de El Salto, quien asegura que en ocasiones ha visto a conductores fumando mariguana, y en algunos casos son menores de edad, a quienes ubica como vecinos.

"No me gustan (los mototaxis), son en su mayoría chavitos que van fumando mota, prefiero la bici o caminar. Si hubiera un límite de velocidad, un carril específico para ellos, que no jugarán carreras con los camiones, igual y si los usaría", comentó.

A ese fraccionamiento no entra ningún camión del transporte público y para ir, por ejemplo, de su casa al supermercado del ingreso, debe caminar alrededor de un kilómetro.

Los mototaxis surgieron para cubrir los huecos que deja el transporte público, y una muestra de que siguen adaptándose al entorno bajo esa premisa es la "terminal" que establecieron afuera de la Estación Agrícola del Macro Periférico.

Ningún camión va desde ese punto en Periférico hasta el poblado de Santa Ana Tepetitlán, y para tomar una ruta oficial hay que caminar cerca de 600 metros.