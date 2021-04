"Los Tigres del Bote", reos de Puente Grande crean grupo norteño; usan la música como escape

Jalisco. - Un grupo de reos de la penal de Puente Grande, ubicada en Jalisco, han creado un grupo norteño al que han bautizado como “Los Tigres del Bote”, con el objetivo de pasar una mejor estancia en la prisión, los internos se refugian en la música durante su tiempo de condena.

Un total de cuatro reos del penal CEFERESO 2, crearon un grupo de música norteña con la que buscan alegrar a sus compañeros y a las familias que los visitan, pues han señalado que la música es su refugio para soportar su estancia en la prisión.

Con sus instrumentos y vestidos como cualquier otro grupo musical norteño, con pantalón y camisa blanca, y un chaleco color negro, combinados con tejana y botas oscuras, “Los Tigres del Bote” brindan ritmo y alegria a sus compañeros reclusos, a las personas que los visitan, y hasta los trabajadores del CEFERESO, pues al sonido de la música regional que alegran la vida en la cárcel.

En una entrevista para el medio de Telediario, Jonathan, uno de los integrantes de “Los Tigres del Bote”, señaló que la agrupación ya tiene más de cinco años juntos tocando para los demás internos, así como para las visitas que acuden a ver a sus seres queridos que se encuentran recluidos.

Por su parte, Gerardo señaló que ya tiene 9 años dentro de Puente Grande, asimismo, agregó que existían muchos músicos dentro del Cefereso, sin embargo, la mayoría fueron cumpliendo condenas y saliendo libres por lo que tuvieron que completar su grupo y aprender a tocar instrumentos para alegrar la estancia de sus compañeros.

Señaló que gracias a lo que hace, su familia e hijos se sienten orgullosos de los que hace actualmente, aunque resaltó que no pueden mantener a sus familias de lo que ganan ahí adentro, si pueden ayudar con algo de recurso, que se recibe como un apoyo para sus seres queridos

El acordeonista de nombre Arturo señaló que tiene cerca de 8 años ingresado, resaltando que le falta un año y días, y que fue dentro de la cárcel donde aprendió a tocar el acordeón el cual se convirtió en todo un reto porque él solo sabía tocar la guitarra, instrumento al cual reconoció que le tiene un gran afecto.

“La música es el amor de mi vida, me ayudó mucho a sobresalir en este lugar porque pues… Somos delincuentes, ¿no?Somos criminales, somos la orilla de la sociedad y vivir a orillas de la sociedad con la orilla de la sociedad, es muchas veces deprimente y te llena de muchos complejos” agregó Arturo en la entrevista.

El baterista por su parte, agregó que hacer música “se siente uno vivo, se siente algo importante, algo bueno”, al señalar que integrarse en el grupo musical es como un escape y le regresó los ánimos

Arturo mencionó que no se arrepiente (cometer su delito), pues al decir que se arrepiente es como negar que lo hizo, pero reflexiona y dice que aunque no niega lo que hizo, es algo que no volvería a hacer, hasta confesó que si tuviera que vender sus instrumentos para salir adelante o incluso pedir dinero lo haría, para no volver a la cárcel, no recaer, pues perdió hasta lo que no sabía que tenía.

Con información de reportero: Jorge Martínez, de Telediario