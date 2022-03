Los colectivos no descansan: se pronuncian frente al Congreso de Jalisco en día de asueto

Guadalajara, Jalisco.- Colectivos y activistas se pronunciaron frente al Congreso del Estado de Jalisco en la Plaza de Liberación de Guadalajara el día de hoy, donde presentaron sus exigencias.

El Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas fue el primero en exponer su manifiesto dirigido al Gobernador Enrique Alfaro, en donde explican punto por punto las problemáticas que viven en sus colonias por macro construcciones de empresas y descuido de áreas públicas.

Desde plantas enfermas con hongos, instalaciones en espacios públicos que fueron privatizados, hasta tala de árboles en el Parque San Rafael en Guadalajara que albergan los nidos de loros en peligro de extinción.

Además, denunciaron el corte aleatorio del servicio de agua en la zona, provocado por construcciones del inmobiliario Gran San Rafael, que genera agua sucia y contaminada cuando regresa el servicio a los hogares de los vecinos de las colonias.

Por su parte, el colectivo Justicia para el Pueblo, exigió la revocación del mandato de Enrique Alfaro: “El estado se ha convertido en una gran fosa clandestina donde hay más de siete desaparecidos diariamente”, pronunció uno de los voceros.

El Colectivo Por la Paz México, y el Colectivo Luz de esperanza, grupos enfocados en personas desaparecidas, exigieron en torno a las desapariciones forzadas que suman de cinco a siete mujeres y hombres privados de su libertad por día.

Activistas de la Cuenca del Río Santiago, denunciaron los daños renales provocados por el agua contaminada que alimenta toda el Área Metropolitana de Guadalajara y periferias de Jalisco, así como la Unión Barranqueña que exigió una planta de tratamiento en los ríos y el cuidado de la Barranca de Huentitán.

“Vinieron y se llevaron a los estudiantes, yo no me preocupé porque no era estudiante. Vinieron después y se llevaron a los campesinos, yo no me preocupé porque no era campesino, [..]. ahora vienen por mí, pero ya es tarde, porque antes no me preocupé por otros”, declama Fernando de Jesús, representante del Sueño Tapatío.

La manifestación finalizó con madres y padres de personas desaparecidas gritando consignas para exigir respuestas sobre sus familiares desaparecidos.