Luz Raquel: Fiscalía de Jalisco refuerza discursos contra víctimas; "si le pasó, es por algo"

Guadalajara, Jalisco. - La Fiscalía del Estado (FE) en Jalisco, promueve discursos que afectan a las víctimas de violencia, en especial a las mujeres, ratificando la creencia de “Si le pasó algo, es porque ella se lo buscó”, esto tras la información que otorgó en el caso de Luz Raquel, mujer quemada viva en la Zona de Guadalajara.

De acuerdo con la investigadora del Centro Universitario para la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez” del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), María Inés Mesta Orendain, las declaraciones de las autoridades de la FE se enfocan en culpar a la víctima e investigarla, en lugar de aclarar la forma que pasaron los hechos.

Mesta Orendain dijo que el mostrar videos concentrándose en la joven, desde un inicio y de manera prematura, refuerza el centrar la responsabilidad en la víctima, generando el pensamiento que la violencia que sufren las personas es o por tener algo malo o estar involucrada en cosas malas.

“Como sociedad, como mujeres, pensamos en que si a mí no me ha pasado nada es porque yo no me lo busqué y que quienes les pasa es porque en algo andaban, algo habían hecho, entonces te distancias de las personas que están sufriendo, que están viviendo violencia, pensando que esas son cosas que les pasan a las personas que andan en algo”, dijo la especialista en temas de género.

Por lo tanto, más allá de garantizar una investigación imparcial y en busca de la verdad, se basa en buscar reforzar sólo la hipótesis de que ella se hizo daño, sólo para buscar reafirmar que las autoridades tenían razón y omitir el derecho de protección a la víctima.

“Dan una narrativa y están investigando cómo hacer esa narrativa válida en lugar de investigar qué es lo que realmente pasó (…) esto empieza a formar parte de una narrativa que desde las instituciones empieza ser para empezar a generar una primera hipótesis de que ella misma pudo haberse hecho daño”, explicó la especialista.

Es así como la responsabilidad de la sociedad y de los medios de comunicación corresponde en tener cuidado en no revictimizar ni reproducir discursos que afecten a las personas vulnerables, pues también se da en los casos de personas que fueron desaparecidas.

“Aquí la víctima es ella, no es el vecino, sin embargo, pareciera que el caso se está armando contra ella y no al revés. Creo que como ciudadanía es ponernos en los zapatos de las personas que viven tanta violencia y tanto horror en este país, que no son pocas, nos debe también apelar a nosotros a no repetir informaciones malintencionadas”, refirió.

Sin embargo, la investigadora refirió que como sociedad sí existe una respuesta positiva para que este tipo de discursos estigmatizantes dejen de suceder y exigiendo investigaciones imparciales y con respeto a las víctimas, por lo que espera que con mayor información las personas que acceden al poder dejen este tipo de discursos.