Luz de Esperanza reclama al Gobierno de Jalisco ocultar desapariciones de personas

Guadalajara, Jalisco.- En respuesta al retiro de fichas de desaparecidos colocados en el Centro de Guadalajara, y a la falta de avances en las investigaciones, el Colectivo Luz de Esperanza se manifiesta este miércoles afuera de Palacio de Gobierno.

"Vamos a seguir poniendo (fichas de desaparecidos) las veces que sean necesarias, no puede esconder el Gobierno el tema.

"Yo entiendo que aquí es una zona turística, pero no por eso, mejor atiende tus problemas caseros, para que la gente que viene de fuera realmente esté segura, no estés dando atole con el dedo, dándole una realidad a todos los jaliscienses que no es", comentó Héctor Flores, fundador del colectivo.

Se publicó que en días recientes, las fichas que colocaron familias en el Centro Histórico fueron quitadas y pintadas.

Sin avances en sus investigaciones y sin diálogo con la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda del Estado, las fichas de búsqueda que los familiares portan en pancartas, playeras y carteles se convierten en la única esperanza de encontrar a sus parientes.

Los manifestantes comenzaron a reunirse minutos antes de las 10:00 horas, la Calle Ramón Corona fue cerrada minutos después y los familiares de personas desaparecidas comenzaron a pegar fichas de sus parientes en bolardos y las vallas que rodean Palacio de Gobierno.

Entre ellos están los familiares de José Luis Macías Garibi, desaparecido el 27 de mayo y visto por última vez en la Colonia La Calma, en Zapopan.

"Tiene dos hijos, una esposa, y lo necesitan, una madre que le está llorando, es mi hermano, y me da mucha tristeza ver a todos los desaparecidos aquí de Jalisco sabiendo que sus familias están sufriendo", comentó en la manifestación el hermano de José Luis.

Miembros del colectivo Luz de Esperanza frente al Palacio de Gobierno de Jalisco. Foto: Cortesía

Hasta las 11:50 horas, eran poco más de 50 personas las que se concentraban afuera de Palacio y gritaban consignas para ser escuchados, pues el colectivo espera desde hace semanas que se instale una mesa de trabajo con autoridades, pero no les han dado novedades.