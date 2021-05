MORENA acusa a Pablo Lemus, de MC, de ampararse para no pagar 8 mdp al SAT

Guadalajara, Jalisco.- La Delegada electoral de Morena en Jalisco, Yeidckol Polevnsky, acusó al candidato a la Alcaldía de Guadalajara por Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus, de haberse amparado para evitar pagar una deuda de más de 8 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por separado, el aspirante naranja negó las acusaciones y afirmó que se trata del uso faccioso de las instituciones por parte del Gobierno Federal.

Ayer, en rueda de prensa, Polevnsky explicó que aunque Lemus Navarro aseguró desconocer el adeudo, desde 2017 el Alcalde con licencia de Zapopan habría presentado un juicio de Amparo ante el Tribunal Federal de Justicia y Fiscal Administrativa, según el portal del Poder Judicial Federal.

El litigio, con el número de expediente 9854/17-07-01-7, fue presentado por Lemus Navarro debido a la deuda del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual fue declarado improcedente por el tribunal el 4 de mayo del 2018.

Agregó que Lemus habría solicitado una reconsideración en el monto a pagar, la cual también resolvió en sentido negativo el SAT, por lo que el 3 de septiembre del 2020, el candidato presentó un nuevo Amparo con número 865/2020 que continúa pendiente.

"Lemus dijo desconocer la deuda, pero ha estado litigando y negociándola con el SAT y no sabemos porque el SAT en Jalisco tarda tanto en su actuación, cuando el Código fiscal establece en su artículo 131 un plazo de 3 meses para resolver este tipo de recursos"

Señaló Polevnsky.

"¿Con quién está amafiado para estas cosas?, porque le ha robado al pueblo de Jalisco y al parecer tiene un problema de Alzheimer porque no recordar una deuda de 8 millones de pesos a la que le metió amparos yo no me la creo".

Por su parte, Lemus Navarro afirmó que nunca se ha amparado ante el SAT y aseguró no deber nada a nadie.

"Se demuestra el uso faccioso del gobierno federal para utilizar las instituciones para golpear y amedrentar a sus rivales políticos, es increíble que el SAT comparta información de un supuesto adeudo del cuál ni siquiera me han notificado, por lo que dejo claro que no estoy amparado ni lo haré, tengo mi conciencia tranquila, no debo nada a nadie", aseguró.

De acuerdo con la declaración tributaria de Lemus Navarro, a la cual MURAL tuvo acceso, se detalla que Lemus Navarro reportó en 2020 ingresos por 1 millón 375 mil 248 pesos, de los cuales, 358 mil 318 pesos fueron retenidos por el impuesto sobre la renta (ISR).

Por otra parte, Lemus señaló a Polevnsky de haber sido favorecida por una supuesta condonación de impuestos de 16 millones de pesos.

"Desde hace una semana les adelanté que ante su desesperación por la derrota que sufrirán en las elecciones tratarían de utilizar su guerra sucia, no caeré en ella", añadió.

"El SAT ahora es utilizado como instrumento electoral, pero para los amigos de Morena se les condona impuestos y se borran sus historiales de corrupción como lo hizo con Yeidckol a quien le condonaron impuestos por más de 16 millones o borrar el historial de ventas a sobreprecio en medicamentos por parte de Carlos Lomelí".

Además, aseguró encontrarse al corriente con sus obligaciones fiscales.