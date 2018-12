Madre arriesga su vida y salva a sus hijos de un incendio

Zapopan, Jalisco.- Una madre puso su vida en riesgo e ingresó al interior su vivienda para rescatar a sus tres hijos de un incendio, sin embargo, uno de ellos no estaba en la vivienda.

Al desconocer esto, la madre ingresó de nuevo a la casa tratando de localizar al menor, arriesgando su vida entre las llamas.

Los hechos ocurrieron en la Privada Zaragoza al cruce de la calle Zaragoza, en el poblado de Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, Jalisco; cuando al ver la situación la mujer rescató a un niño de 6 años de edad y a un adolescente de 16.

El cuerpo de Bomberos arribó a la vivienda para controlar las llamas. Foto Twitter @UMPCyBZ

“Nos informan que sí alcanzó a sacar a los dos menores, pero hay otro tercer menor que no encontraba. Se metió ella ya estando el incendio esto ocasionó que inhalara el humo, pero el menor se salió antes al parecer se encuentra en casa de su abuelita”, narró Enrique Nuño, paramédico de la Cruz Verde.

De acuerdo con informes, el incendio se derivó de un cortocircuito, provocado por irregularidades en instalación eléctrica de la casa y la conexión al poste.

#Entérate



Nuestros oficiales controlan incendio que se presentó en habitación de una vivienda en Santa Ana Tepetitlán



No hay personas lesionadas, solo afectaciones en muebles y artículos personales. pic.twitter.com/x3Cf6AEyJk — PCyBOMBEROS ZAPOPAN (@UMPCyBZ) 14 de diciembre de 2018

El bombero Prisciliano González explicó que “tenemos una situación de energía, aquí en la zona está conectado directamente a los cables, no tienen ningún tipo de seguridad, no tiene regulador, no tienen contador, de tal manera que refiere la persona que pisó algo y vio que hizo corto”.

La familia fue atendida por paramédicos de Zapopan, quienes les brindaron oxígeno a los dos niños y a la madre.