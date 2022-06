Madre pide ayuda a Alfaro para recuperar tres hijos; acusa tráfico de menores en albergue de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El haber atravesado por una mala situación económica y apoyarse en DIF se ha convertido en la peor pesadilla de Maricruz Nucamendi Gómez, quien hoy pide ayuda al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para recuperar a tres de sus cinco hijos.

La mujer originaria de Chiapas, pero radicada en Jalisco desde hace 19 años, explicó en rueda de prensa que hace diez años se vio obligada a acudir ante las autoridades del sistema DIF del municipio de Chapala para que le ayudaran a cuidar a sus hijos: Alfredo, Camila, Yaira, Arlín y Alexa mientras ellas se estabilizaba laboral y económicamente, pues es madre soltera.

"Si yo fui a pedir el apoyo fue porque yo no tengo familia aquí (Jalisco)... si yo hubiera sabido que me hacen esto yo no lo hago, mejor hubiera batallado un poquito más, yo por resguardar a mis menores me topo con la traición de esta mujer del albergue, Anabel Hurtado", explicó.

Los menores inicialmente fueron enviados al albergue Love In Action de Chapala y aunque, dice, haber estado al tanto de sus pequeños, acusa que a la entonces directora del lugar, Anabel Hurtado Martínez, esto poco le importó y en escasos tres meses entregó en adopción a su hija más pequeña, de tres meses de edad, a una pareja estadounidense que radica en Ajijic, quienes son identificados como una de las principales benefactoras del recinto y además, la hoy madre adoptiva fungía como tesorera hace una década atrás.

Tras años de lucha, solo ha podido recuperar a dos de sus cinco hijos, quienes ya son mayores de edad, pues además de su hija, que ya está a punto de cumplir diez años y ahora responde al nombre de Maya y porta el apellido de la familia norteamericana, tiene dos hijos más retenidos en albergues de Guadalajara y Puerto Vallarta, a donde dice fueron enviados como represalias ante su reclamos.

Alfredo, menor que está en un albergue de la Costa de Jalisco ya ha referido sufrir tocamientos en sus partes íntimas por parte de su 'padrino'.

Ante estas arbitrariedades, Maricruz Nucamendi Gómez y el abogado de la fundación Por Nuestros Niños A. C., Gustavo Pimienta Ruiz, alegan que en el albergue Love In Action se podría estar cometiendo libre e impunemente el delito de tráfico de menores, bajo la omisión o complicidad de la anteriores y las nuevas autoridades municipales y estatales, quienes no han dado seguimiento a las peticiones de la madre afectada.

"Me dicen que yo abandoné a los niños, pero en ningún momento yo he dejado a los niños. Desde el principio que yo fui a dejar a los niños, que yo fui a pedir el apoyo, yo he estado ahí al pendiente con los niños, tengo pruebas en donde me pidieron una cantidad ($1,300 por semana) para resguardar a los menores y dar la atención y yo estaba pagando... yo no veo dónde esté el abandono, pero la directora del albergue se encargó en procrearme el abandono junco con DIF", acusa Maricruz Nucamendi Gómez, quien dice contar con una resolución en donde un juez la deja absuelta del delito de abandono.

Te recomendamos leer:

Señala que DIF Chapala también le abrió un expediente por maltrato infantil, sin embargo, las autoridades ya han realizado estudios a los menores y estas acusaciones han sido rechazadas, pese a ello aún no se le permite ver a ninguno de sus tres hijos.

"Yo pido que esto le llegue al Gobernador y que por favor se tome el tiempo y cheque mi asunto, porque desgraciadamente en Chapala... no me quieren hacer caso para nada... al contrario, están apoyando el tráfico de mi menor... Yo he levantado denuncias en contra de ella (Anabel Hurtado Martínez)y no le hacen nada, al contrario, la siguen apoyando", lamentó.

Gustavo Pimienta Ruiz, abogado de la fundación Por Nuestros Niños A. C., quienes están dando apoyo legal a Maricruz Nucamendi Gómez, puntualizó que a pesar de que la madre no tiene delitos que impida que le sea restituida por completo los derechos de los tres menores, los dos retenidos y la dada en adopción, ahora es la actual delegada de la procuraduría del DIF de Chapala quien "dolosamente" "promueve el amparo para seguir con la corrupción".

El defensor asegura que este no sería el único caso detectado bajo este mismo mecanismo por parte de quienes dirigen el albergue Love In Action.

"Está lleno de corrupción... es una práctica común desde el Consejo Estatal de Familia y ahora con la procuraduría, de extraer a los menores y luego acusar a las madres de abandono para luego hacer el tráfico de menores... estamos hablando de cientos de casos", enfatizó Pimienta Ruiz, quien también invita convoca al gobernador de Jalisco a tomar cartas en el asunto.