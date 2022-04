Madres Buscadoras dan con nuevos indicios y descartan posibles puntos, en segundó día de brigada

Las Madres Buscadoras de Sonora, de Jalisco y los Jóvenes Buscadores de Jalisco extienden una invitación a la ciudadanía en general, ya sea que tenga o no una persona desaparecida y desee sumarse a la brigada, puede hacerlo.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.