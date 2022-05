Madres buscadoras en Jalisco denuncian malos tratos de la fiscalía; exigen nuevas búsquedas

Guadalajara, Jalisco. - Madres de personas que fueron desaparecidas en Jalisco, denunciaron la falta de sensibilidad y engaños de las que son víctimas por parte de la Fiscalía del Estado (FE), sobre todo en la revisión de fincas o viviendas donde, pese a que ya están revisadas, pudiera haber más personas inhumadas de manera ilegal.

Durante el quinto día de la jornada de búsqueda de campos que integrantes del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, realizaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, las madres denunciaron la falta de seriedad y engaños en casos de una revisión de casas ya descartadas por las autoridades.

En contexto, colectivos de madres buscadoras, realizan búsqueda en viviendas o fincas de personas que hayan sido enterradas de manera ilegal, cuando ellas o las mismas autoridades confirman el hallazgo de restos humanos que pudieran significar un “punto positivo”, ya entran peritos forenses especializados para la recolección legal de las posibles víctimas.

Sin embargo, las madres de personas que fueron desaparecidas solicitan a las autoridades el volver a revisar las casas pues que consideran aún puede haber más personas enterradas en lo que de manera popular se conoce como fosas clandestinas.

Tal caso habría pasado en la finca con el número 721 en la avenida Paseo del Chivatillo, casi al cruce con avenida Terranova en el fraccionamiento Villas de Terranova en Tlajomulco de Zúñiga, en donde hace unas semanas se encontraron al menos dos bultos con posibles restos humanos.

Sin embargo, pese a que ya se consideraba una vivienda “descartada”, es decir, que ya había sido revisada por las autoridades para asegurarse que no había más cuerpos, el domingo las madres de Coahuila, Jalisco, Nayarit y otras partes de México, incluso una del Perú, localizaron otros dos bultos que se consideraron positivos.

Las madres solicitaron continuar la búsqueda con retroexcavadora y agentes caninos, sin embargo, durante el quinto día ya no se localizó ningún indicio, empero ahora desean que se derrumbe la casa para revisar bajo los cimientos de esta.

Mientas las autoridades de la FE les comentan a las madres que las casas se revisan con radares, agentes caninos, diversas herramientas tecnológicas y manuales, además de peritos forenses, las madres no les creen y exigen se permita continuar con las revisiones.

Tal es el caso de una vivienda localizada en San Pedro Tlaquepaque, donde a una de las integrantes del colectivo le hicieron realizar los trámites y perder tiempo para realizar una nueva búsqueda, al final, pese a las promesas, no se le permitió el acceso a una nueva revisión en el lugar.

Asimismo, las madres denunciaron la falta de sensibilidad y trato por parte de las personas encargadas en atender sus peticiones, en donde muchas veces no las dejan hablar y externar su necesidad de búsqueda, además de las mentiras y los trámites que al final resultan infructíferos.

Las madres exigen se les permita revisar lugares donde, a través de denuncias anónimas, se les indica que, pese a lo ya revisado, existen más cuerpos aún no localizados, pues, en algunos casos, las mamás dejan llorando los lugares con el temor de que, por no revisar bien, queden enterrados los cuerpos de sus familiares y no exista un descanso para sus seres queridos que continúan hasta encontrarlos.

Cabe señalar que en este quinto día se hicieron revisiones en el premio mencionado en Tlajomulco de Zúñiga, además de una bodega que se ubica en El Salto, sin que hasta el momento se haya obtenido un nuevo positivo en la jornada de búsqueda que inició el jueves 12 y culminará el 18 de mayo.