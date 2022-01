Madres de personas desaparecidas en Jalisco piden a la sociedad no ignorar esta realidad

Guadalajara, Jalisco. - Colectivos de personas desaparecidas en Jalisco invitan a la sociedad en general a visibilizar estar realidad, pues es un hecho que afecta a varias familias en la entidad y en todo México.

¿Cómo? Compartir alguna ficha de búsqueda en redes sociales o participar activamente en concentraciones puede ser la diferencia en muchos de los casos.

Alejandra Cartagena, abogada en el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) en Jalisco, participó ayer en el conversatorio organizado por la organización "Te Buscamos Wendy" e invitó a tener empatía con quienes padecen esta tragedia.

Esta agrupación nació a raíz de la desaparición de Wendy Sánchez, el 9 de enero de 2021 en Nayarit, y la charla de ayer fue una de las múltiples acciones que se han realizado para exigir su regreso a un año de su desaparición.

Cartagena dijo que otra forma solidarizarse con la problemática es dejar de estigmatizar a las personas que desaparecen.

"El horror nos tocó a la puerta y es nuestra mamá, amiga, hermana o papá el que está desapareciendo y ahí es cuando esta narrativa que el estado nos quiso imponer de que las personas desaparecidas 'en algo andaban', se empieza a desdibujar", afirmó.

Hizo un llamado a la empatía y dijo que cualquier persona tiene derecho a ser buscada: "están desapareciendo personas y lo único que nos debe de importar es que aparezcan".

Recordó que en Jalisco hay más de 15 mil 300 personas desaparecidas, lo que lo convierte en el estado con más desapariciones en el país.

Por otro lado, Siulam Corona, amiga de Wendy y una de las gestoras de estas actividades, comentó que hasta el momento no se tienen novedades en el caso, por lo que invitó a seguir sumándose a las actividades que exigen su aparición.

Lee más: Artistas que no sabías que eran de Jalisco

"No nos dejen solos, nosotros estamos luchando por encontrarla, saber de ella y que las autoridades hagan su trabajo. Esto no tiene que seguir pasando, y para que no siga pasando nosotros como sociedad tenemos que exigirlo", opinó.

Agencia Reforma