Maestros de Jalisco exigen pagos atrasados desde agosto

Puerto Vallarta, Jalisco.- En exigencia del pago salarial de más de 320 trabajadores de la educación del estado de Jalisco, esta mañana fueron tomadas las instalaciones de la Dirección Regional de la Secretaría de Educación (DRSE) de Puerto Vallarta.

La petición fue emitida por cerca de 500 profesoras quienes con gritos pidieron que tanto las autoridades del estado de Jalisco, como de las Federales, tomen cartas en el asunto y resuelvan los pagos retrasados desde hace siete meses.

María Estela Guerra Aguilar, secretaria de Organización de la Región Costa Norte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que la protesta se debía a la falta de pagos de más de 320 trabajadores de la educación.

“Estamos pidiendo al señor gobernador Enrique Alfaro que nos mande una persona que nos venga a resolver y atender los problemas de salario que existen aquí. Que voltee a ver a los trabajadores de la educación que son personas… somos personas responsables que llegamos a trabajar puntualmente con toda nuestra herramienta y si salario 320 trabajadores de la educación sin salario”.

Hasta el momento, dice, nadie les ha explicado el motivo del retraso y que en la página de nóminas está en mantenimiento y no les permite visualizar los recibos de pago.

María Estela Guerra Aguilar, secretaria de Organización de la Región Costa Norte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Foto: Cortesía

“La verdad no la sabemos, porque nos dicen que es el FONE (Fondo para el Pago Educativo), es un fondo creado no sé por quien, pero es un fondo que no ha servido para nada, al contrario, se ha convertido en el mayor obstáculo, que de personas que tienen más de 30 años de servicio las hayan dado de baja en el mes de noviembre”.

Hasta el mediodía de hoy ninguna autoridad educativa se había presentado en las oficinas de la DRSE, para atender las peticiones de los profesores que salieron a expresar su inconformidad e incluso aclarar las diferencias que hay en la cantidad de retrasos.

“Hay una cosa importante, nosotros tenemos detectadas 320 personas con problemas de pago, la DRSE solamente tiene detectadas 99, por eso le digo al señor gobernador que nos ayude a resolver esto”.

Maestros se plantaron esta mañana en las instalaciones de la Dirección Regional de la Secretaría de Educación (DRSE), de Puerto Vallarta, Jalisco. Foto: Cortesía

Ante la falta de salario, Guerra Aguilar señaló que los profesores afectados han tenido que vender pertenencias o solicitar créditos para solventar sus gastos, pero esto solo les está dejando deudas cada vez más grandes, mismas que después se les complicará solventar.

“Es desesperante ver a mis compañeros que han pedido prestado para trasladarse a sus trabajos, lo he repetido constantemente, que manden una persona especial aquí a Vallarta para que atienda y resuelva, los problemas de salario. Que no nos digan que dentro de dos meses, ya les quitaron sus carros, no tienen ni para trasladarse, ni para comer, están endrogados”.

(Con información Adolfo Torres Martínez)