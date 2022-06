Maestros de Jalisco organizan paro de labores; exigen que se les paguen salarios atrasados

Guadalajara, Jalisco.- Maestros de educación básica de Jalisco organizan paro de laborales. Exigen que se les paguen salarios atrasados, son 250 profesores a los que se les adeudan sueldos, aseguró una de las afectadas Martha Barrera Zepeda, a quien no les han pagado 8 meses trabajados.

"En redes sociales nos fuimos organizando, creamos el colectivo que se llama #YaPágame SEJ. Somos más de 250 maestros. En mi caso me están diciendo desde diciembre que ya me van a pagar, llega marzo y me dicen que ya no se puede hacer nada", relató Martha Barrera Zepeda.

Sumado al atraso de salarios, los profesores denuncian que no se les han cumplido los compromisos de horas extras.

"En la pandemia nos pidieron que tomáramos cuatro cursos en línea cada tres meses, ¿de qué sirve que nos estuviéramos capacitando si no nos van a dar horas de trabajo?", reclamó la docente Laura Sandoval Loza, quien hace más de un año espera que le asignen las horas extras en aula que ganó mediante examen.

La directora de Personal de la Secretaría de Educación Jalisco, Wendy Muñoz, atribuyó el atraso de salarios al incremento en los trámites en la Secretaría de Educación federal y aseguró que solo a 40 docentes se les adeudan horas.

Explicó que el atraso se debe a que en la Unidad del Sistema Para la Carrera de las Maestras y Maestros solo se cuentan con dos personas para tramitar el pago de todos los profesores del país, sin embargo se comprometió a que se resolverán los casos pendientes de Jalisco este viernes 10 de junio.