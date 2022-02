Mamá de Chavita, desaparecido 16 años, denuncia agresiones de medios en Jalisco y desmiente a gobierno

Guadalajara, Jalisco. - Rosalía López, mamá de Salvador, menor que fue desaparecido en el estado de Jalisco al robarlo de un hospital al nacer y recuperado por sus familiares 16 años después, denunció agresiones por parte de medios de comunicación por negarse a dar entrevistas y decidir otorgarle información a sólo una televisora local.

Durante la madrugada de este domingo, Rosalía López, a través de la cuenta de Twitter, @juanjosesanch38, aprovechó para publicar agradecimientos a todas las personas que en su momento apoyaron su búsqueda de más de una década.

“Quiero agradecer a todas esas personas que me ayudaron a difundir la foto de mi hijo. Gracias a que nunca me di por vencida y siempre tuve mucha fe por encontrarlo, lo he logrado, porque nosotros sus padres fuimos los que lo encontramos con la ayuda de esa llamada anónima dimos con él”, contó en un primer tuit, la mamá.

Agresiones y desinterés, pero nunca perdió la fe Rosalía. Captura de Pantalla

En referencia a ese comentario, cabe destacar que en uno de los videos donde entrevistan a Rosalía López, un usuario de la red social tuiteó una supuesta publicación anónima en un grupo de ventas en Facebook donde la persona identificó a Salvador como el niño extraviado que buscaba la madre desde el 13 de diciembre de 2005.

“Chicas, ¿qué harían ustedes si sospechan que una persona cercana robó a un bebé de un hospital hace 16 años? Acabo de hablar con una de mis hermanas y me contó unas cosas que yo no sabía y de inmediato le dije: “voy a investigar y si es así tenemos que hacer que ese chavito regrese con sus papás” … y, oh sorpresa, al ver al padre del niño pidiendo ayuda es idéntico a él”, fue parte del mensaje.

Por su parte, la señora siguió agradeciendo y denunciando que las autoridades nunca la apoyaron y que el volver a estar con su hijo se debió a quienes estuvieron con ellos y creyeron en ellos al no juzgarla de “loca”, “como otras lo hicieron, Dios me los bendiga a todo”, finaliza una segunda publicación.

Fue en el tercer tuit donde la mujer denunció agresiones de medios de comunicación, por decidir dar entrevistas a la televisora local de Guadalajara, QuieroTV, sin embargo, ella recalcó que lo hace por el apoyo que recibió de ese medio en lugar de otros de los cuales no especificó

Por último, la mujer adelantó que, por decisión entre su hijo y ellos como padres, “pronto tendrán noticias nuestras”, para volver a dar el agradecimiento de una mujer que fue a través de este usuario como se pudo ver la angustia que le causó estar separada de su hijo durante estos años.

“Dónde estás hijo, ya estoy muerta en vida. Es muy desgastante y cansado tantos años buscándote”. “Ayer cumplió 15 años mi niño”. Son la descripción del usuario y el tuit “anclado” en la parte superior de la cuenta y que aún no quita Rosalía, no tiene tiempo, ya está con “Chavita”.