‘Manu Vaquita’ en audiencia pide perdón llorando a esposa de exgobernador Aristóteles Sandoval

Puerto Vallarta, Jalisco.- Al declarar en la audiencia por el homicidio del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, José Manuel "S" lloró y le pidió perdón a Lorena Arriaga, la viuda del priista.

Según él, nunca estuvo coludido con los autores materiales ni supo quién era el objetivo, sino hasta después de que las autoridades llegaron al bar Distrito 5.

El empresario aseveró que cuando ocurrió el ataque él se encontraba en otro lugar.

Horas antes, añadió, había tenido una cita de trabajo y estaba con un persona cuando le marcaron para avisarle sobre los hechos, de acuerdo con Carolina Gómez, periodista de Puerto Vallarta.

"Manu" aceptó que participó en la limpieza, negó haber dado la orden eliminar las pruebas y aseguró que ayudó a un hombre que encontró herido en el estacionamiento y lo llevó al hospital.

Esta víctima habría sido el escolta del ex Gobernador que resultó lesionado.

"Por querer que no me clausuran el lugar dejé que lo dejarán limpio. Cuando terminan les digo a todos que se vayan", dijo "Manu", según Gómez.

Sin saber supuestamente que había muerto el ex Mandatario, el empresario comenzó a recibir mensajes que se lo confirmaron, lo que le hizo entender que había cometido "un gran error al limpiar".

La defensa legal, sin embargo, no presentó testigos que comprobaran todo lo que dijo.

Javier García, asesor jurídico de Arriaga, comentó que el imputado ayudó a Sandoval sin saber que era él.

"Dijo que él lo ayudó sin saber que era el ex Gobernador, y de haber sabido que era él, también lo hubiera ayudado".

Arriaga, por su parte, se mostró conmovida.

"Me da gusto que las autoridades sigan haciendo su trabajo y pues mi hija y yo esperamos que así continúe. Estamos tristes porque vuelves a recordar y a tener mucha claridad de cómo fueron los hechos y pues esperemos que en algún momento nos enteremos de la verdad", compartió.

Añadió que se sintió confundida cuando "Manu" se dirigió a ella en la audiencia para hablarle.

"Creo que esto no es personal, no sé qué participación tuvo. Las autoridades lo van a demostrar o van a resolver la situación; yo confío en las autoridades.

"No había tenido cabeza (para venir); es la primera audiencia a la que acudo como víctima".

Hasta ahora, reconoció, no obstante, no puede decir si está satisfecha con el resultado de la audiencia.

"Justicia es que me regresen al marido, pero no me lo pueden regresar, entonces, espero la verdad nada más".