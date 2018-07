María Félix Nava apagó 118 velas en su pastel de cumpleaños

El pasado viernes María Félix Nava estuvo de manteles largos; cumplió 118 años. Mariquita como de cariñó la llaman sus familiares y amigos apagó 118 velas en su pastel de cumpleaños.

La adulta mayor nació en 1900 en Zacatecas pero fue criada en Jalisco. Mariquita es considerada la mujer más longeva de Jalisco.

María Félix Nava nació en 1900, época del porfiriato en la que se preparaba la Revolución Mexicana. Este viernes 20 de julio, cumple 118 años de edad y es considerada la mujer más longeva de Jalisco pic.twitter.com/Pc35DMKIUU — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 20 de julio de 2018

María Félix tiene 118 años pero tiene espíritu y energía de un adolescente. Diariamente se levanta a las seis de la mañana a lavar su ropa e instalar su puesto de dulces que tiene en la puerta de su casa, citó Televisa Noticias.

"No sé por qué quiere que viva tanto, ya tengo (hoy) 118 años", afirma.

El último año ha sido difícil para doña Mary: una de sus nietas falleció hace apenas dos meses; también le avisaron que, si no paga los intereses generados por un préstamo de antaño, puede perder su casa.

Foto Reforma

Por si fuera poco, teme que con el cambio de gobierno ya no reciba el apoyo del programa Adulto Mayor que coordina el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis).

Pese a las adversidades, dice ser estar feliz, pues poca gente llega a los 118 años y recuerda, como si fuera ayer, su infancia y cómo la Revolución Mexicana le arrancó todo, incluso a sus padres, por lo que vagó un tiempo sola, comiendo quelites y tomando agua de los ríos, hasta que una familia la acogió.

Con ellos, cuenta con una sonrisa pícara, aprendió a tomar, bailar y fumar, incluso asegura que la cerveza y la alegría es la receta para vivir tanto.

Foto Reforma

"Me gusta tomarme mi cerveza y a veces la gente viene y me fumo un cigarro con ellos, me gusta platicar y que estén aquí", asegura sentada afuera de su casa, a lado de una mesita con dulces que vende para ayudarse.

María es, quizá, la mujer más longeva de Jalisco y el mundo. Según el Libro Guinness de los Récords, Emma Morano tenía ese título, nació el 28 de noviembre de 1899 y falleció en 2016 a los 117 años.

De acuerdo con una lista del grupo de investigación en gerontología de Estados Unidos, la jamaiquina Violet Brown estaría primero, pues nació el 10 de marzo de 1900.

Si figurara en el ranking, doña Mary, nacida el 20 de julio de 1900, sería la segunda; le seguiría Nibi Tajima, de Japón, del 4 de agosto de 1900, quien murió este año.

Foto Reforma

Doña Mary no tiene su acta de nacimiento original, pues la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y otros enfrentamientos del siglo pasado acabaron con los archivos, pero pudo comprobar su edad y en febrero de 2008 se le entregó el documento.

Pese a la tragedia y que ha perdido la visibilidad de un joven y no poder caminar mucho, Mariquita sigue disfrutando de la vida con su familia incluidos sus tataranietos.