María, llena eres de fe y amor de madre; La visita de La Generala al Lago de Chapala, Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Llegó el día en que María visitó Chapala, Jalisco. Llena de fe y amor de madre, salió de Guadalajara para encontrarse con La Generala. No debía estar en medio de la muchedumbre, de los sacerdotes y la guardia real, nada la acreditaba e incluso la corrían. Ella esperó, con el bastón en una mano y la fotografía de Rogelio en la otra.

Han pasado dos años desde que la Virgen de Zapopan, La Generala, no llegaba al lago que rescató en 1955 de una sequía, acompañada de su séquito de fieles creyentes. Ahora es diferente, este domingo, los danzantes, la guardia real, sacerdotes y autoridades llenaron la calle principal de Chapala.

Mujeres y hombres de fe danzan con sus trajes aztecas de colores. Penachos de plumas grandes y taparrabos que combinan con los detalles en su dorso. Algunos tienen una especie de castañuelas amarradas en los tobillos, mientras que otros usan zapatos con metales que hacen ruido al caminar. Es el contingente más grande, los danzantes, de diferentes compañías, pero con la misma creencia en la imagen que representa a la original que se queda en Zapopan y que llegó en el año 1530.

Luego sigue la Guardia Real. La mayoría son personas mayores, con sus caras arrugadas y piel gruesa, llevan sacos azules y pantalones o faldas blancas. Algunos pertenecen a la banda de guerra, con tambores e instrumentos de viento que suenan anunciando la llegada de la imagen sagrada para Jalisco.

Seguido de ellos, más guardias reales que, sin música, marchan, como pueden, con una coordinación que combinan con sus pasos marcados por los años, meneándose lo suficiente para soportar el camino de poco más de un kilómetro en línea recta hasta la catedral de San Francisco de Asís, desde la plaza de toros de la entrada a Chapala.

Por último, los hombres trajeados, quienes se nota son la última protección de La Generala, rodeados de más guardias que llevan un lazo amarillo grueso para delimitar hasta donde, la feligresía común y corriente, puede acercarse. No importa que empujen a las personas, lo importante es que no obstruyan el paso de la comitiva.

Existen otros personajes vestidos de camisa rosa. Son los “cadeneros” designados por la parroquia local para evitar que se acerquen las personas. Es uno de ellos el que reprende a María: “Ya le dije que no va a poder. Hágase para allá”. -Por favor, sólo quiero poner la foto de mi hijo-, responde la madre. -No va a poder, váyase-, repite el hombre con seriedad de guardaespaldas.

Cuenta La Biblia de Bartimeo, un ciego que rompió el protocolo y logró tocar el manto de Jesús para poder ver. Cuenta la historia que mientras un grupo de hombres lo criticaban, había otros que lo ayudaban. Ahora, en el lago más grande de México a María también la critican y la ayudan. Ella, como el de Jericó, se mantiene firme con su fe.

“Mi hijo es drogadicto y la Virgen me ha hecho muchos milagros con él. Como dejé un tiempo de venir, hijo ya anda queriendo caer nuevamente y sigo viniendo de vuelta porque son retos que la Virgen me pone para que no deje de venir”, María platica con DEBATE el motivo de su visita.

Un carro blanco adornado con flores, guarda la imagen de la Virgen Peregrina, la réplica original que usa la iglesia de Zapopan para visitar las iglesias que piden la presencia de La Generala. Ahí está el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. Quien está cerca o tiene acreditación o es sacerdote o clérigo comprometido. María no puede, es sólo una madre pidiendo por su hijo.

“Váyase detrás del lazo, de lejos puede pedirle a la Virgen”, le siguen diciendo al inicio del recorrido. Ya no tarda en llegar La Generala. Los bailes y el humo del incienso se sienten con más fuerza en la localidad del centro de Jalisco. Los cuidadores refuerzan su seguridad, nadie debe interrumpir el protocolo.

“Yo había venido varias veces (a visitar a la imagen de la Virgen de Zapopan), pero nunca me había tocado estar donde estoy ahorita”, cuenta María. El carro está frente a ella, la comitiva preparada para recibir a la imagen que le atribuyen el milagro de la independencia de México sin derramamiento de sangre en Chapala, que le atribuyen las lluvias que mantienen al lago. Llega La Generala.

Hay empujones. Los periodistas, que son los únicos civiles no cercanos a la religión, se amontonan para recibir a las autoridades locales y eclesiásticas. María se queda callada, el guardián de rosa que le repetía que no iba a poder, se distrae y se va. Humilde, con careta sanitaria para evitar el contagio de Coronavirus-19, bastón, blusa blanca y falda larga azul, ve llegar a su Virgen, a la razón de que llegue a Chapala.

La Generala es bajada del automóvil y un acrílico hecho a la medida, rodea desde la corona dorada y el vestido crema con acabados de oro. Un sol se dibuja en su vientre y los cabellos negros, revelan unos ojos igual de oscuros y un semblante sereno. Está ante su pueblo, después que, en dos años, llegó sola al lago de Chapala.

Fue hace 67 años que una sequía azotó la región, tanto que los habitantes pidieron que la imagen visitara el lago para que llegara la lluvia y si las aguas caían, cada año le realizarían una procesión donde agradecerían el favor de su intervención para su dios. Las aguas llenaron el lugar y la fe sigue fuerte que se considera Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

“Nomás voy, le pongo la foto de mi hijo y me la llevo”. María cree en la Virgen. Cree como creyó cuando la entubaron por una caída que tuvo y que le dejó unos clavos de metal en el tobillo. Cree porque piensa que si sigue de píe, si hace el recorrido junto con los demás creyentes es por su Generala.

Todo pasa en pocos segundos. La Virgen de Zapopan llega a Chapala, los guardias empujan a los reporteros y quien critica a María se va a negarle el acceso a otras personas. De repente, como cuando Bartimeo vio la oportunidad de tocar el manto del nazareno, está ahí, frente a frente con su fe. Había quienes la criticaban y quienes le ayudan, como uno de los encargados de cargar la imagen,que sonríe al verla cerca.

Dio un paso y afianzó su bastón de madera. Tan cerca que sólo le bastó con estirar su mano y el acrílico de la Virgen de Zapopan se encontró con el nailon desgastado donde guarda la foto de Rogelio. No se ve la imagen, nunca la fotografía tocó el traje dorado y crema, pero María estiró la mano y dejó que su fe hiciera el resto, que el amor de madre confiara que su hijo dejará las drogas.

La Generala recorrió Chapala. El cardenal de Guadalajara en la misa que ofreció por la paz afuera del atrio de la parroquia de San Francisco de Asís, habló del cuidado que una madre tiene por sus hijos y lo relacionó con el cuidado que todos debemos tener por el prójimo.

María se quedó atrás de todo el séquito de acompañantes de la imagen que es sagrada por la comunidad católica de Jalisco. Ella se salió de donde no debía estar por no estar acreditada, se quedó atrás, sin poder mencionar una palabra. Lo logró, tocó a la Virgen con la fotografía de Rogelio.

Bartimeo también se fue después que tocó a Jesús y el nazareno le dijera: “Vete, tu fe te ha salvado”.