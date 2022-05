María: mujer, indígena y maestra; Wixárika es "persona de corazón profundo que ama el conocimiento"

Guadalajara, Jalisco. - María del Carmen Martínez Hernández. Mujer, indígena y maestra. Cuando no está en la caravana wixárika para entrevistarse con el presidente de México, Ándrés Manuel López Obrador, está en Jalisco enseñando a niñas a cumplir sus sueños. A no ser sumisas. Ella, si volviera a nacer, volvería a elegir la docencia.

Carmen es directora de la escuela primaria en San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, municipio ubicado al norte de Jalisco, en la frontera con Nayarit y que desde hace más de 50 años están desplazados de sus tierras, la docente náhuatl camina con el pueblo hasta la Ciudad de México.

“Ser maestra indígena implica mucho más trabajo para nosotros porque al igual que todos los contenidos que nos ofrece la Secretaría (de Educación) lo tenemos que traducir en lengua wixárika. Pues sí, actualmente las mujeres, sí tenemos pocos cargos”.

Lee más: Madres Buscadoras piden acción a Fiscalía de Jalisco

Carmen tiene 20 años de experiencia en la docencia del pueblo wixárika, no nació ahí, pero ya es parte de la comunidad. El tiempo le hizo aprender a traducir los materiales pedagógicos a palabras de uso común en el idioma del pueblo cuyo nombre significa “Persona de corazón profundo que ama el conocimiento”.

Aún con sus conocimientos, la dificultad de acreditar documentación hace que estar al frente de la escuela sea de manera temporal. Esas dos décadas de experiencia no se ven reflejadas en su carrera magisterial. María del Carmen enseña a las niñas a reclamar derechos y ella también defiende los suyos.

Ser mujer e indígena, es convivir con actitudes machistas que se presentan entre docentes y en la misma sociedad en la que desarrolla su trabajo. María del Carmen da espacio en la materia de Cívica y Ética para empoderar a las niñas, pero en el entorno aún es difícil romper con ciclos de violencia.

“Tratamos de implementar muchas estrategias de cómo las niñas vayan viendo esa parte de que no siempre van a estar sumisas, como la mayoría de las madres de familia que todavía sufren ese machismo en sus hogares, esa violencia familiar. Entonces es tratar de que las niñas conozcan las consecuencias de la violencia”.

La especialista en educación wixárika considera que es necesario que los sectores sociales realicen más por el empoderamiento de la mujer, pues, pese a que los menores ya platican de la violencia de género de manera común, entre su casa siguen existiendo el delito o el daño hacia la mujer y su desarrollo pleno.

“Así es sí, ya también se maneja eso (hablar sobre la violencia) pero nada más en las escuelas, a nivel comunidad aún falta. Falta eso, fortalecer esa parte de que a las mujeres sí se les de valor y que ocupen más cargos públicos. Trabajar más esa parte”, detalla para DEBATE.

Pese a los esfuerzos, María considera que son pocas las niñas en las comunidades indígenas de Jalisco que buscan salir de su comunidad y la mayoría prefieren repetir patrones que ven en sus madres y continuar con una vida en sumisión.

“La mayoría actúan como ven en casa, como las mamás lo hacen. Que tienen que ser sumisas, que no tienen ese derecho de libertad de expresión. Entonces, nosotros tratamos también de que vayan viendo esa parte, tengan esa libertad de expresarse”.

Si la directora náhuatl pudiera influir en los manuales educativos, los 20 años dentro de la comunidad nativa, permite opinar sobre la falta de capacitación y sensibilización a los maestros para erradicar conductas machistas y, sobre todo, que existiera una materia específica sobre empoderamiento y autoestima de las niñas y niños con perspectiva de género.

El problema es que las capacitaciones son centralizadas. Las autoridades de Educación no consideran las comunidades de alta marginación para facilitar cursos que permitan crecer en conocimientos que beneficien a los pueblos originarios. Una maestría, es cara y lejos de su fuente de trabajo.

“Nos apoyen en lo que es la actualización docente porque tenemos esa barrera ahorita, por el espacio geográfico, la distancia es una barrera que no podemos actualizarnos. Que, por ejemplo, pueden gestionar maestrías que no sean tan caras y que no estén en las ciudades porque no podemos estar yendo cada ocho días, puede ser en un lugar céntrico en la sierra para que nos den esa actualización porque nos hace mucha falta”.

Lee más: Envenenan a 30 perros con veneno en alimentos en Tlajomulco

Este 15 de mayo, Día del Maestro, María del Carmen tiene un buen pretexto para recordar la pasión por enseñar y las experiencias que ha compartido entre las mujeres, niñas, niños y hombres que tienen en el nombre de su cultura el amor por el conocimiento.

“Yo volvería…si volviera a nacer, volvería nuevamente a ser docente, porque es lo que me gusta, desde niña me ha gustado mucho ser docente frente a grupo”.