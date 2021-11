Mariachi: la bandera de México; Álvaro ayuda a jóvenes en Brooklyn, USA, a través de su cultura

Brooklyn, New York. - Álvaro Paulino pertenece a la quinta generación de una familia de mariachis. Su padre migró de Puebla al barrio de Brooklyn, Nueva York en Estados Unidos donde nació. Creció y jugó entre instrumentos y ahora comparte a niños y adolescentes su pasión a través de la música de México.

“Lo mío es la pasión, yo me muero y nazco mariachi otra vez. Nadie me obligó, es la bandera de México, es un arma muy fuerte y muy medicinal (…) nuestra visión es compartirla y también enseñárselas a la nueva generación de niños y niñas”, platica para DEBATE.

De don Eusebio Paulino se sabe que tocó la guitarra. Miguel Paulino tocó violín como ahora su bisnieto. El abuelito Gregorio tocó trompeta como su hijo, don Álvaro Paulino fundador del Mariachi Tapatío donde Álvaro es violinista además de ser director musical del Conservatorio de Mariachi de la ciudad de Nueva York.

Cuando cumplió cinco años empezó a estudiar música con una maestra de Rusia en la Brooklyn Music School, pero su padre le enseñó a ser mariachi desde los once que lo llevó a sus conciertos. Antes así se enseñaba, de generación en generación, ahora, compartirlo lo volvio su profesión y estilo de vida.

Sus antepasados le enseñaron el respeto por el mariachi que este 24 de noviembre cumplió 10 años de ser Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Cada adolescente que elige la música a las calles es muestra del tesoro que representa para nuestras generaciones.

Álvaro lucha contra los estereotipos. El hacer conciencia del aporte cultural del mariachi con la elegancia y complejidad musical que representa, es el porqué con su escuela busca dar excelencia con ponencias y talleres por maestros del mariachi de México y Estados Unidos.

En la actualidad, el conservatorio del mariachi atiende alrededor de 40 niños a la semana, sin embargo, se tiene una estimación de hasta cinco mil adolescentes que estudiaron y aprendieron instrumentos del mariachi además de ser la primera institución con un programa de Máster en Mariachi, individualizado para artistas más avanzados.

Hay quienes aún le llaman para agradecer mostrarles la pasión del mariachi y sin tocarlo de manera profesional, encontraron en la música una manera de desahogo.

“Si estás triste canta tus penas, si estás alegre, cantas tus alegrías; ¿estás aburrido? Canta también”, aconseja el artista.

-No ya no sigo siendo mariachi, pero gracias a usted, soy la persona que soy, me dio mucha confianza y pude yo aprender de mí mismo, pero ahí tengo mi instrumento de vez en cuando lo agarro- Cada llamada inesperada de agradecimiento le deja ese orgullo por su trabajo y el de sus compañeros maestros.

Los apoyos que recibe por parte de instituciones, organizaciones civiles y fundaciones en Estados Unidos hacen que el conservatorio pueda seguir apoyando a niños y adolescentes, algo que no ocurre en México y a pesar de tener grandes maestros, considera que existe poco apoyo oficial.

“La única cosa de México es que sí hace falta este apoyo para que surgiera más escuelas de mariachi, si surgiera más escuela de mariachi sería un regalo, una bendición, porque en vez de que México esté apoyando aquí las escuelas en los Estados Unidos, es al revés”, comenta el artista, que, como asociación, apoyan a escuelas de mariachi en Plaza Garibaldi o Guadalajara, Jalisco.

Álvaro enseña disciplina. Pide a sus alumnos y compañeros que combinen la alegría del mariachi con la responsabilidad de ser un patrimonio cultural, por ello en las fiestas se miden en los brindis con los invitados. Luchar contra los estereotipos del mexicano irresponsable y borracha se hace con constancia.

“Para mí México significa mucha pasión, mucho amor. Tierra del mariachi, país del mariachi, todo. Cuando mencionan México quiero que toda la gente lo primero que se le venga a la mente sea la música del mariachi y la comida también. Que sea el mariachi primero y luego el tequila…cuando vayan a México de visita lo primero que busquen sea un mariachi”.

Álvaro sueña con tener un edificio propio y dejar las rentas donde se vuelva un centro de cultura mexicana, donde jóvenes de Nueva York, además del mariachi puedan aprender danza folclórica y otras artes que convergen en la patria de sus padres y de él.

Ver llorar a las personas con un solo de su violín, participar en giras con el Mariachi Vargas de Tecalitlán y Luis Miguel; o con el mariachi de Los Ángeles, California, “El Sol de México”, a quienes considera sus maestros o que esa noche le guste su interpretación del Son de la Negra, son experiencias que quedan en su memoria, ayudar a jóvenes a través de lo que ama es su legado.

“Estamos encargados de pasar esta antorcha, esta tradición, la música del mariachi a la nueva generación y estamos trabajando día tras día, mi trabajo nunca se va a acabar. Trato de hacer todo lo que yo pueda para difundir la música de mariachi para que no se pierda, no se desaparezca, pero enseñarlo como debe de ser. Esa es mi meta, dejar un legado para que el día de mañana por lo menos se acuerden de mí”, termina Paulino quien ya en su hijo ve crecer la sexta generación de hombres que representan al Patrimonio Cultural de la Humanidad, el mariachi.