Mariel Hawley está a días de cruzar nadando Bahía de Banderas por una noble causa

Guadalajara, Jalisco.- El Canal del Norte, el Estrecho de Detsugaru, el Canal de Molokai, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Catalina, el Canal de la Mancha y el Estrcho de Cook, que conforman el reto Oceans Seven (Siete Mares), todos ya han sido cruzados por la mexicana Mariel Hawley, quien como reto ahora se ha puesto el crear nuevas rutas de nado en México.

La Bahía de Banderas ha sido elegida por la abogada de 51 años de edad para cruzarla nadando entre el próximo 22 y 26 de octubre, por lo que el entrenamiento diario ha sido reforzado por quien lleva nadando desde los cinco años de edad y además fue campeona nacional master en diferentes pruebas de alberca del 2002 al 2015.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Debido a lo cálido del clima en la zona costera de Jalisco y Nayarit, Mariel Hawley comentó a DEBATE que plantea iniciar el reto una vez que empiece a caer el sol y continuarlo durante la noche, esto con la finalidad de evitar deshidratarse a lo largo de los 42 kilómetros que nadará por aproximadamente 15 horas.

Durante una amena entrevista concedida a este medio vía telefónica desde la Ciudad de México, en donde radica y trabaja para la organización de la sociedad civil Queremos Mexicanos Activos, A.C. relata cuáles son sus motivaciones para culminar con éxito este nuevo reto o en el peor de los casos qué la obligaría a posponerlo.

¿Cómo es que te has convertido en la gran nadadora que hoy eres?

Llevó nadando ¡toda mi vida! Tengo 51 años y empecé a nadar básicamente a los 5-6 años de edad, competí en natación muchos años de niña, de adulto en 2002 al 2015 fui campeona nacional master en diferentes pruebas de alberca y he hecho aguas abiertas desde hace 20 años.

¿Qué ha significado para ti cumplir el reto Oceans Seven?

El Ocena Seven (Siete Mares) solo lo han logrado menos de 25 personas en todo el mundo, yo soy la número 15, y dentro de esos nados cada uno tuvo un impacto muy especial en mi vida, sin embargo te puedo decir que el Canal de la Mancha tuvo una complejidad muy especial al igual que el Estrecho de Gibraltar, no significa que los demás hayan sido más fáciles.

¿Qué los hizo tan complicados?

Cuando nadé el Canal de la Mancha mi papá había fallecido dos meses antes y cuando nadé el Estrecho de Gibraltar mi esposo falleció un mes antes, entonces emocionalmente han tenido mucho significado estos nados, fue una forma de dejar mucha tristeza en el agua, de dejar mucho dolor y de darme cuenta que la vida sigue

¿Cómo fue que decides crear nuevas rutas de nado en México?

El año pasado yo terminé el reto Oceans Seven (Los Siete Mares) y cuando termino este gran evento que me tomó 8 años completarlo tenía una situación clara: quiero seguir nadando y esto me hace reflexionar en dónde quiero seguir nadando y me quedo reflexionando en que vivo en un país que tiene unos litorales maravillosos y unos lugares maravillosos en donde puedo hacer nado y puedo empezar a generar nuevas rutas.

¿Por qué elegir Bahía de Banderas?

Bahía de Banderas es espectacular, es emblemática, es básicamente la más grande de América después de Alazka. Creo que uno de los lugares más emblemáticos y más hermosos que tiene nuestra República Mexicana... Lo más importante de este nado es la importancia de lo que significa Vallarta para México, es una joya del Pacífico y yo quiero que este nado invite a muchas personas a visitar el lugar, ya sea que lo quiera nadar o no pero que se empiece a escuchar a nivel internacional, además de que es un lugar hermosísimo.

¿Sería el primer lugar que cruzarías nadando en México?

No. El año pasado nadé por primera vez un nado que se hizo de San José a Cabo San Lucas, esta nueva ruta se llama Acuarium Corazón de Mar y parte de mi intención cuando terminé fue seguir haciendo retos en México

Platícanos en qué consiste esta nueva ruta de Bahía de Banderas que estás a días de cruzar nadando

Será de Punta de Mita a la zona de Cabo Corrientes o a la inversa. Aproximadamente son 42 kilómetros, sin embargo, esto puede variar un poco ya que es imposible nadar por completo en línea recta. El lugar de donde partirá se decide por la marea, la corriente, el viento y esto se decidirá dos días antes junto con el capitán del equipo que la acompañará con una embarcación guía el cual estará compuesto por seis personas: el capitán, una nadadora, dos navegantes y dos kayaquistas.

¿Cómo ha sido tu preparación para este nuevo reto?

Me estoy preparando como lo he hecho siempre, nadando distancias importantes durante toda la semana, en alberca. A diferencia de otros nados que he hecho en agua fría, aquí un reto muy impresionante es la temperatura del agua y el calor y para ello tengo que tener mucho cuidado con mi hidratación y por eso es la razón de nadar de noche para evitarme muchas horas de sol, es un nado que me tomará 14-15 horas.

Vaya que influyen las condiciones meteorológicas...

Sí, de estoy siempre sujeta a lo que me digan las autoridades y al tiempo, las condiciones atmosféricas, la última palabra no la tengo yo. Son muchas situaciones las que se tienen que dar y si no se puede hacer el reto ahora en octubre, me tendría que esperar hasta abril, por la llegada de las ballenas (a la bahía durante el invierno).

Sabemos, que como acostumbras a hacerlo, esta ruta también se realiza por una noble causa, háblanos de ella:

Sí, voy a apoyar al internado Corazón de Niñas que está en Puerto Vallarta. Me gusta que parte del beneficio pueda quedar en la zona. Es un internado bien complejo, que ya visité, es un internado que empezó siendo casa hogar para puras niñas, pero ahora es mixto y además tienen estudiantes becarios de día y ha crecido gracias a la generosidad de muchas personas y parte de lo que quiero hacer es promoverlo, quiero que sepan que existe este lugar.

¿Cómo puede apoyar la gente a este internado?

El próximo 22 de octubre realizará en el Hotel Marriot a las 19:00 horas con la finalidad de recabar más fondos para ayudar al internado, el cupo es de 200 personas y el costo del boleto es d $250 pesos, pero quienes deseen realizar otra donación sería hacerlo directamente a Corazón de Niñas y aclaró que el apoyo no solamente tiene que ser monetario, ya que también se aceptan apoyos en especie.