Mariquita necesita ayuda, pasa por un momento difícil en su vida

Guadalajara, México .- María Félix Nava, o Mariquita como le dicen de cariño, pasa por un momento difícil en su vida. La adulta de 118 años sufrió una caída en el patio de su casa, cuando iba al baño.

"Estaba oscuro y no vi y me caí, azoté al piso, me fui de boca, me duelen las costillas, el lomo y mi brazo", dice la mujer de 118 años.