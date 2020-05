Mas de 7 mil jaliscienses se van de 'puente' sin temor al Covid-19

Guadalajara, Jalisco.- ¡Cero y van dos! Los jaliscienses una vez más ignoraron las recomendaciones de las autoridades de salud y se tomaron el 'puente' para salir a pasear. Así lo reportó hoy el gobierno de Jalisco, el cual acusó que poco importó que el estado, y el país en general, esté viviendo una emergencia sanitaria debido a la pandemia del Coronavirus, pues la sociedad dió prioridad a aprovechar el fin de semana largo sobre la recomendación de quedarse en casa.

"Miles de personas de la Zona Metropolitana de Guadalajara desatendieron la recomendación y decidieron abandonar la ciudad... Desde la mañana del pasado viernes fue notoria la afluencia de paseantes que saturaron las principales salidas de la ciudad, generando caos vehicular y lo más importante, incrementando el riesgo de propagar los contagios por coronavirus" dice el comunicado que hoy emitió el Gobierno de Jalisco.

De acuerdo a lo reportado por el gobierno estatal, este fin de semana se contabilizaron un total de 2 mil 621 vehículos en los 3 filtros sanitarios que han sido instalados en las salidas al municipio de Chapala y Puerto Vallarta, además de la salida que conduce a Manzanillo, Colima.

Durante la aplicación de inspecciones sanitarios que se realizaron en los tres filtros se logró contabilizar a un total de 7 mil 023 viajeros, quienes se realizó la toma de temperatura, la aplicación de un cuestionario y se brindó gel antibacterial como medida preventiva del contagio de Coronavirus.

"Entramos de lleno a la fase más crítica y tenemos que tomarlo en serio. No es puente. Quienes salen pueden llevar el virus a otras partes o regresar enfermos y contagiar a quienes más quieren... Para quienes piensen que no pasa nada, recuerden que, como lo vimos en Semana Santa y Pascua, en 15 días habrá consecuencias graves y entre esas muertes. No es broma. Por unos perdemos todos. #QuédateEnCasa. Por ti, por los tuyos y por los demás"