Más perritos de Jalisco se quedan sin hogar durante la pandemia; rescatistas piden ayuda

Guadalajara, Jalisco.- Tal parece que la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 y el miedo de contagio ha repercutido hasta en la calidad de vida los mejores amigos del hombre, pues, Fabiola Ávila, rescatista y presidenta de la Asociación Civil Refugio Buenos Chicos, ha señalado que se ha disparado la presencia de perros abandonados en las calles de Guadalajara.

"Antes rescatábamos dos (perros) cada 15 días, ahora son dos o tres por semana, o hasta más, es muchísimo y lo peor es que los dejan mal: enfermos, maltratados, torturados", relató la activista quien aclaró que es falso que los perros puedan contagiar Covid-19.

Muestra de ello es "Tamy" una perrita que fue atropellada y su familia en lugar de atenderle sus heridas la abandonó a su suerte en las calles de la Perla Tapatía, de donde fue rescatada y tratada de las graves heridas que sufrió en sus patitas traseras.

La activista lamentó que además de que muchos perros son víctimas de maltrato físico, además padecen de la crueldad de los humanos que los dejan amarrados y abandonados en un patio o azotea, en donde no tienen al alcance ni agua ni alimento.

"Hay crueldad animal, hay maltrato, hay violaciones, no sólo el maltrato o el abandono, no, los dejan amarrados en casas abandonadas donde ellos no comen ni beben y los sacamos desnutridos ya casi para morirse, los perritos viven mucha crueldad"