Matan a 2 mujeres y las dejan la calle en Zapopan

Guadalajara, Jalisco.- Dos mujeres muertas y envueltas en cobijas fueron encontradas esta mañana en la Colonia El Sauz.



El hallazgo se registró cerca de las 6:45 horas de hoy en las inmediaciones del cruce de Avenida Patria e Isla Gomera, en el Municipio de Guadalajara.

Fue luego de un reporte anónimo que policías de Guadalajara acudieron y encontraron a las víctimas sobre la banqueta del estacionamiento de los departamentos, en el pasillo de ingreso a uno de los edificios.



Se supo que eran mujeres porque sus manos eran delgadas y tenían las uñas pintadas.



Las víctimas no han sido identificadas y debido a que están casi completamente cubiertas no se conoce cuál es su causa de muerte, aunque entorno a uno de los cuerpos quedó un charco de sangre.



Los vecinos estaban asustados por el descubrimiento y aunque no hubo testigos, presumen que dejaron los cuerpos en la madrugada, pues uno de ellos refirió que llegó a las 22:00 horas del día anterior a su casa y no estaban.



Por otro lado, alrededor de las 22:55 horas de este domingo se descubrió otro homicidio en la Privada La Floresta, cerca del cruce con Agua Azul, en la Colonia La Florida, en el Municipio de Zapopan.



De acuerdo con la Comisaría de Zapopan, uniformados encontraron el cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años de edad tirado en el asfalto y con sangre en la cabeza.



Paramédicos fueron a revisarlo, le apreciaron tres impactos de bala en la cabeza y tras revisar sus signos vitales confirmaron que estaba muerto.



En el lugar no se encontraron testigos que pudieran aportar información y el finado no ha sido identificado; su cadáver será llevado a la morgue de la Ciudad.