‘May the 4th be with you’: Tapatíos se preparan con sables de luz para el Día de Star Wars

Guadalajara, Jalisco.- ‘May the 4th be with you’ es quizá una de las frases más icónicas para las y los fanáticos de la franquicia de Star Wars. Y es que el 4 de mayo desde el año 2011 se celebra el Día de Star Wars.

Es momento de que las y los tapatíos elijan su lado de la fuerza, ya que la ciudad tendrá proyecciones de algunas películas de la saga, así como un concierto sinfónico que acompañe las escenas más épicas de Star Wars.

Cine Galáctico, en Guadalajara, Jalisco

En el centro de la perla tapatía, dentro del Edificio Arroniz, se presentará el concierto sinfónico con diferentes partes de la banda sonora de la saga, entre ellas, el tema principal: “La Marcha Imperial”.

Además, se proyectará el “Episodio III: La Venganza del Sith” en compañía del concierto sinfónico. La entrada es completamente gratuita y la proyección comenzará desde las 7:30 p.m.

May the 4th, en Zapopan, Jalisco

En la Cineteca FICG de Guadalajara, se proyectarán dos películas, en la sala Guillermo del Toro, será el “Episodio IV: Una nueva esperanza” a partir de las 5:00 p.m., la entrada es libre, pero los cupos son limitados, por lo que se les pide llegar con anticipación.

Mientras que en la Pantalla Bicentenario que está al aire libre frente al Ágora Jenkins también en la Cineteca FICG, se proyectará “Rogue One: Una historia de Star Wars” a partir de las 7:15 p.m. con entrada gratuita.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo?

Esta mítica frase surgió de una felicitación en 1979 hacia Margaret Thatcher, quien se había convertido en la Primer Ministro en Reino Unido, por lo que el Partido Conservador le escribió en un periódico británico, London Evening News, “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”.

El juego de palabras viene de la pronunciación “fourth” del día “4th”, que es muy similar a la pronunciación de la palabra “force”, “May the force be with you”, es decir “Que la fuerza te acompañe”, mítica frase que utilizaban distintos personajes de la saga.

En 2011, el festival Toronto Underground Cinema hizo la primera proyección de la saga completa justo el 4 de mayo conmemorando la frase que dio inicio a las celebraciones del Día de Star Wars.