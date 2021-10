Mayra volvió a perder todo por lluvias en Tlaquepaque, jalisco; van dos veces en un mes, nadie ayuda

Guadalajara, Jalisco. - De nueva cuenta, Mayra Ibarra, habitante de la Colonia Ojo de Agua, en Tlaquepaque, Jalisco, perdió parte de su menaje tras la inundación del martes pasado provocada por el desbordamiento la Presa Las Pintas y el vaso regulador El Chicharrón, que también afectó a la Colonia Juan de la Barrera.

La humedad en los muros de su vivienda evidencia la altura a la que llegó el agua -aproximadamente un metro- lo suficiente para que su lavadora, refrigerador, estufa, colchones, un sofá y otras de sus pertenencias, volvieran a quedar empapadas, tal como ocurrió con la inundación del 3 de septiembre.

De acuerdo con Protección Civil de Tlaquepaque fueron 714 inmuebles los afectados por la anegación; 51 de ellos presentaron daños en el menaje y 42, como en el caso de Mayra, fueron reincidentes.

"Por lo pronto vamos a quedarnos aquí en lo que yo consigo otra casa porque aquí rento y la verdad no me está conviniendo; a penas nos entregaron el cheque (de apoyo) y como para volver a estar inundándonos, pues no", comentó la mujer, quien vive en la Calle San Fernando.

María Valtierra González, quien tiene su domicilio en la Calle Francisco Márquez, fue otra de las residentes de Ojo de Agua que de nueva cuenta sufrió daños en su vivienda.

"Estaba dormida y cuando desperté el agua ya se estaba saliendo de la presa (...) es triste volver a sufrir esta realidad porque supuestamente ya no nos íbamos a inundar", lamentó.

El nivel del agua, que según le dijeron las autoridades, alcanzó alrededor de 50 centímetros, afectó nuevamente su menaje y también su mercancía. María se dedica a la venta de ropa en diversos tianguis, actividad que no podrá realizar debido a las malas condiciones de las prendas.

Sobre el apoyo económico que darían las autoridades para subsanar las pérdidas provocadas por la inundación ocurrida el 3 de septiembre, refirió que hubo errores en el cheque que le entregarían, por lo que tampoco ha podido recuperar lo que perdió aquella vez.

"Estaba mal mi apellido y estaban cambiadas las letras, entonces hasta ahorita no hemos tenido conocimiento de qué es lo que está pasando con eso. Ahorita yo no he recibido ni un solo peso", dijo.

Lee más: Zepellin invade Guadalajara por el Festival del Globo en Guanajuato

Vecinos coincidieron en que las afectaciones fueron menores en relación a las inundaciones pasadas, sin embargo, esperan que esto no vuelva a ocurrir.

Agencia Reforma