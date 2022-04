"Mazamitla es seguro, vengan"; Semana Santa llega al pueblo mágico de Jalisco pero el turismo no

Guadalajara, Jalisco. - Amanece en Mazamitla y en su parque la música del quiosco deja ver el México de antes, con sus calles empedradas, su iglesia y las casas de tejas; el mercado con artesanías, colores y dulces. La montaña de Jalisco luce tranquila, quizás demasiado para estar cercana la Semana Santa.

El pueblo mágico ubicado en la Sierra del Tigre al sur de Jalisco es el destino con mayor turismo de la región y para este año tras la pandemia por la Enfermedad del Coronavirus-19 (Covid-19), se espera una afluencia turística de al menos 30 mil personas, pero ya hay cancelaciones.

San José de Gracia, Michoacán, se ubica a tan sólo 10 kilómetros del destino de montaña, localidad en donde el pasado 27 de febrero, un grupo de civiles ejecutaron al menos a 11 personas que se encontraban en un velorio. Los videos en redes sociales dieron muestra de la escala de violencia.

Lee más: Dios le dio a Baudelía un hijo y lo busca para entregárselo

Desde ese domingo, más que la violencia, pues hasta el corte de este artículo no se ha presentado un hecho de trascendencia, es la desinformación, las falsas noticias, lo que está atemorizando a los visitantes de Mazamitla, llegando incluso a cancelar reservaciones, coinciden autoridades y ciudadanía.

En aquel 27 de febrero, circuló un panfleto donde pedían a la población de Mazamitla no salir de sus casas, incluso llevaba un sello del ayuntamiento, era falso. El 11 de marzo, la violencia registrada en Tamazula y La Manzanilla, no llegaron al territorio municipal, sin embargo, los medios relacionaron a Mazamitla con la situación. Rumores falsos sobre hechos en la localidad, también llegaron a medios de Guadalajara.

“Lo único que fomentan es el desprestigio e incertidumbre. Quien quiera venir a visitarnos, nuestro municipio se encuentra tranquilo… tengo contacto con los comités ya sean restauranteros, hoteleros, comerciantes, se han visto mermados sus reservas para las fechas que se viene, hemos visto donde se prolifera la información que no es real, sólo nos dejemos guiar de información oficial”, explica Jorge Enrique Magaña Valencia, presidente municipal de Mazamitla para DEBATE.

El párroco de la localidad, Adalberto San Juan Preciado, coincide con el alcalde y considera que el que Mazamitla sea la localidad más conocida de la región, hace que la relacionen con los hechos de violencia.

“Sí somos conscientes de los hechos acontecidos aquí en el hermano pueblo de San José de Gracia. Desde luego no deja de influir a la gente que sí relaciona a Mazamitla cerca de San José… Gracias a Dios no ha pasado ni queremos que pase. En el reciente puente (vacacional) hubo buena afluencia turística. Gracias a Dios no ha pasado nada”, declaró el clérigo.

Las monas y monos del museo de artesanías “José Santana García”

Escondido, en una puerta de madera de no más de cuatro metros, el Museo y Mercado de Artesanías, “José Santana García” guarda los colores de sus murales y del arte popular mexicano, también parte de la historia del pueblo fundado hace 857 años por los aztecas e invadido por los españoles en 1 mil 522, pero la falta de difusión hace que sus artesanos sean de los sectores más afectados por la baja afluencia turística.

“Antes de la pandemia se vendía un promedio entre 15 o 20 mil en Semana Santa, después de la pandemia bajó un 50 a 70 por ciento. Antes de la pandemia también nos beneficiaba la salida a otros estados, que el gobierno nos apoyaba con salidas a varios estados de la República”.

Antonio y Yolanda son artesanos que exportan sus creaciones hacia Brasil y España, además que, antes de la contingencia sanitaria, visitaban distintas partes de México. Antonio antes tallaba madera, pero el éxito de su mujer hace 25 años, hizo que cambiara por la hoja y pelo de elote, toda su familia les dedica tiempo a las llamadas “monas y monos”.

“La hoja de maíz es como terapia, ya trabajándola te relaja, está recortando, viendo que te queden las monas, los monos, tienen todas llevan alambre en sus manos, el principio de las artesanías es de la cabeza hasta más debajo de la cintura y se amarra, un alambre…tiene movimiento. La hoja es muy a lo así, así es muy débil al hilo, por eso todas las artesanías monitas desde la más pequeña tiene listón”.

El mercado de artesanías está en una casa vieja y grande, atrás del ayuntamiento, sobre la calle que da a la segunda entrada de la iglesia, donde una imagen de la virgen de Guadalupe mira hacia la sierra. Al cruzar la puerta de madera, un pasillo gris muestra los primeros locales, las familias se entretienen en lo que esperan a los visitantes.

Al final, una escalera de madera te invita a subir o poder continuar a la derecha. Si se sube, se encuentra locales con bebidas como rompope o licor artesanal, cajeta y mermeladas. En el fondo, la réplica de la plaza pública muestra a detalle los acabados peculiares de la catedral.

Ir por la derecha es caminar tres metros y cambiar de la obscuridad de la casa a la claridad del sol, por un tragaluz que deja ver los altos pilares de la construcción. En el fondo, el museo muestra solitario las piezas de charrería y algunas vasijas, sin que haya un encargado de la exposición.

Al costado izquierdo, a la mitad del camino está el local número 10, donde Antonio atiende en medio de los colores de pesebres, muñecas, catrinas, llaveros, arcos, artesanías de estados o juguetes de madera. No paga renta, sino una cooperación, pues no podría mantener su negocio, si a dos domingos de la Semana Santa, sólo vendió 200 pesos en el día.

Desde antes de la pandemia, cuando inició la administración de Enrique Alfaro Ramírez al frente de Jalisco, Antonio empezó a sentir las decisiones gubernamentales en sus bolsillos. Ir a la avenida Chapultepec en Guadalajara, significaba una buena exposición e ingresos, pero el gobernador lo prohibió.

Tras la pandemia todo empeoró. Y para los artesanos Semana Santa 2022 significa la reactivación económica. Antonio invita a que los turistas lleguen a Mazamitla y no hacer caso a noticias falsas.

“Aquí en Mazamitla no se ha oído nada y es un pueblo cercano (pequeño) de modo que se corriera el rumor. Se corriera la voz sobre una situación. Todo muy tranquilo aquí en Mazamitla. Lo que puede pasar es que son en los alrededores de municipios y como son de Mazamitla, recae en Mazamitla, pero en el pueblo en sí que no”, considera el artesano.

#YoamoMazamitla: el proyecto del municipio para atraer turismo

“Así es, de hecho, yo aquí crecí, aquí me desarrollé. Yo siempre he sentido un ambiente seguro, yo creo que, lo que es de nuestra competencia es por nuestro trabajo, por nuestro municipio”. Jorge Magaña considera a Mazamitla un lugar seguro. Pese a que en regiones de Michoacán se han presentado violencia en contra de presidentes municipales, él confía en la tranquilidad de su tierra.

Inicia abril y Mazamitla se llena de color en las calles. La Semana Santa activa los proyectos en donde se busca un crecimiento integral que incluye el cuidado del medio ambiente, reactivación económica de los artesanos, hoteles y restaurantes de la localidad, además de estrategias de difusión a través de las cuentas oficiales en redes sociales.

En las principales calles del pueblo, rombos bordados de color naranja, morado, amarillo, azul, blanco, rojo y verde en varios matices, cubren como un techo de artesanías, ofreciendo un espectáculo visual a los turistas que levantan el rostro para apreciarlo.

“Tómate la foto y súbela a tus redes sociales con el hashtag #YoAmoMazamitla”, refiere el presidente municipal en sus redes sociales como parte de la campaña para Semana Santa 2022.

Por su parte, la directora de turismo, María José Orozco, destacó la reactivación y difusión a los artesanos del mercado José Santana García al permitir que se instalen en la plaza principal por la temporada alta y así generar mayores ventas desde la temporada alta actual.

“Los que van a participar en la exposición van a ser los artesanos que se encuentran en el mercadito artesanal. Es un mercado que es un poco abandonado. No es muy visitado por la ubicación. ¿Qué va a pasar? Lo van a sacar y lo van a exponer en la explanada de la plaza principal para que los visiten”, explicó la funcionaria municipal.

Con el sector artesanal, a mediano plazo se tiene el proyecto de volver a Guadalajara, pues, Jorge Magaña reconoce que era algo positivo en administraciones pasadas donde ya laboraba dentro del municipio del pueblo mágico. Por ello, mantiene pláticas con la administración de Pablo Lemus para que los artistas expongan sus obras en el Paseo Alcalde de la capital tapatía.

La estrategia en la promoción del destino Mazamitla buscará la internacionalización de la marca, a través de la capacitación a su sector laboral, incluyendo en el proyecto clases de idiomas y la participación de un programa piloto de la Secretaría de Turismo de Jalisco de Policía Turística.

Lee más: Mujer cantante invidente huyó de violencia en Guanajuato a Jalisco

El presidente municipal recalcó la necesidad de apegarse a las declaraciones oficiales de las autoridades para evitar difundir temor en la población sobre todo externa al municipio, pues los habitantes conocen más el clima de seguridad.

Tal es el caso del incremento de llamadas de extorsión durante la semana pasada, las cuales gracias a los anuncios en las redes sociales del ayuntamiento y del político, se pudo dar de conocimiento a la sociedad que ninguna autoridad llama a la ciudadanía, para evitar engaños, disminuyendo así la incidencia.