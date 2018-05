Me siento decepcionado: Cardenal

Guadalajara.- El Arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega se dijo decepcionado de las autoridades, ya que no han presentado avances en la investigación del asesinato del padre Juan Miguel "N".

Informó que le han notificado de la existencia de tres líneas de investigación, pero de momento no hay resultados concretos ni se han detenido a las personas que supuestamente estaban identificadas como responsables.

"Me siento un poco decepcionado de que no sea más ágil, que no sea más expedita la búsqueda de quién y por qué cometió este asesinato", expresó en entrevista al término de la homilía que celebró este mediodía en Catedral.

Foto: Seguridad Jalisco

El padre Juan Miguel "N" fue asesinado el 20 de abril en la Parroquia San Pío de Pietrelcina, en Hacienda Santa Fe, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Robles Ortega reiteró su preocupación por el grave clima de violencia en general y también por las recientes agresiones contra candidatos, casos que han manchado el proceso electoral.

"Al mismo tiempo se siembra un clima de mucha desconfianza en la ciudadanía, de por sí ya estamos faltos de esta virtud de confiar en nuestras autoridades, de confiar en nosotros mismos, con eso se mina más la confianza".

La madrugada de este domingo fue agredido a balazos el equipo de campaña, así como la casa del candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Chapala, Moisés Anaya.

Respecto al debate entre candidatos a la Gubernatura de Jalisco, que se celebrará este domingo a las 19:00 horas, el Cardenal dijo que esperaba fuera un ejercicio de propuestas.

Siempre que sean ejercicios serios, ejercicios responsables, es importante que la ciudadanía los escuche, los siga, para ayudarse a formarse un criterio