Menor desaparecida en Jalisco reaparece en dos videos; denuncian a su acompañante de otros abusos

Guadalajara, Jalisco. - La menor de 16 años desaparecida en Guadalajara, Jalisco, el pasado 29 de noviembre, Paula Petersen, reapareció en al menos dos videos que circulan por las redes sociales, donde dice irse por su propia voluntad con su entrenador de ajedrez, Miguel Ángel Benítez López, a quien lo vinculan con abuso de otras menores, además de mentir en su edad y nombre.

Durante un video de 27 segundos, la adolescente explica lo que considera es “irse por voluntad propia”, algo que por ser menor de edad es algo que no le corresponde decidir, pues el artículo 421 del Código Civil Federal, menciona que es algo que por permiso de sus padres o decreto de la autoridad competente.

“Muy buenas tardes a todos, soy Paula Petersen González y fui reportada como desaparecida. Este video es para desmentir esta situación. Primeramente, quiero agradecerle a Enrique Alfaro (el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez), por ser el único que dijo las cosas tal y como son, sin buscar perjudicar a nadie. Tal como dijo, no fui secuestrada, tampoco manipulada y mi integridad no corre peligro. Estoy bien, feliz y tengo todo lo que necesito. Me fui de mi casa por voluntad propia”, fue el mensaje de la menor.

En contexto, la menor con 16 días desaparecida hasta este miércoles, publicó un segundo video de 11 segundos a través de una cuenta de la cuenta de Twitter, @pau_petersen, donde explica y etiqueta a la cuenta de @AndradealarconS, despacho que lleva su caso.

“Decidí poner en manos del despacho Andrade Alarcón la toma de decisiones legales que procedan, por eso mismo, ayer les hice llegar un video haciéndoles saber que me encuentro bien. Tomaré muy pronto la mejor decisión”.

La cuenta que dice pertenecer a un despacho de leyes con 25 años de experiencia, publicó que borró el primer video, que se le aconsejó a la menor volver con su familia, esperando que lo hiciera “a la brevedad posible”, desapareciendo el primero y retuiteó el segundo.

Por otro lado, a través de redes sociales y de la escritora y periodista, Roberta Garza, se dio a conocer que el hombre con quien estaría la menor, se hace llamar Miguel Ángel Benítez López y quien mintió al decir tener 23 años, además de dar al menos dos nombres falsos, el último, como lo conoció la menor, “Otto Zucker Cienfuegos”.

La escritora, Roberta Garza, analizando el primer video, explicó cómo a pesar que la menor menciona que no está manipulada, esto prueba lo contrario. “Primero que anda, porque no debemos olvidar que ella tiene 16 y él 32”, detalla en un tuit del 14 de diciembre.

Asimismo, la Agencia Proceso, en un subtítulo de la información difundida del primer material, explicó cómo a los agradecimientos que la menor otorgó a la máxima autoridad en Jalisco, Alfaro Ramírez, recibió críticas por revictimización a personas desaparecidas. La agencia lo tituló como: “El resbalón de Alfaro”.

La declaración del gobernador, data del pasado tres de diciembre, cuando dijo: “De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación se sabe que la joven se ausentó por decisión personal y se encuentra en compañía de un masculino conocido de ella, a quien también se está buscando (…) (mantiene) comunicación constante con su familia, se ha negado a regresar a su casa hasta el momento. Aun así, no pararemos hasta que esté de vuelta con sus seres queridos”.

Discurso calificado como reproductor de discursos machistas que consolida la creencia que las adolescentes y las niñas “huyen con el novio por su voluntad”, de acuerdo con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, citado por Proceso.