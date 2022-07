Menos podcast, muchos más libros: Diego Ruzzarin habla de fuerzas creadoras en Talent Land

Guadalajara, Jalisco.- “¿Por qué me están diciendo lo que me están diciendo?”, cuestionó el conferencista Diego Ruzzarin para las y los asistentes que se reunieron en el escenario principal del Talent Land 2022 en Guadalajara.

Con aforo aún más lleno de su capacidad, Diego Ruzzarin charló de filosofía: “Qué implicaría tomarnos en serio la idea de la tesis de hacer algo lo suficientemente poderoso para mover un poquito la aguja de la historia”.

Ruzzarin es Diseñador Industrial con especialidad en diseño de comida y maestría de Food Design, y además de ofrecer conferencias alrededor del mundo en torno a distintos temas, genera contenido para plataformas digitales donde habla de una de sus grandes pasiones: la filosofía.

“Viernes, ocho de la noche y ustedes aquí para escuchar a un blanco privilegiado hablar de filosofía”, comentó al subir al escenario entre gritos de emoción de la audiencia, sin embargo, les preguntó si estaban listos porque venía contenido ‘denso’.

“Pensamiento transaccional es lo que vivimos todos cuando nuestra mente está tan acostumbrada a lo que nos muestran las redes sociales, a la manera como se nos presenta el entretenimiento, que todo nuestro proceso racional es transacción de información”, comenzó Ruzzarin.

Además, cuestionó realmente a qué se refieren con el término ‘fake news’: ¿cómo son las noticias de verdad en contra de las noticias falsas? [...] Cuando alguien define que algo es noticia, quiere decir que todo lo demás que está sucediendo alrededor, no es noticia”.

“El hecho de que tengamos un candidato como Trump que en su momento fue presidente, habla de que vivimos en un momento histórico ya no tanto de democracia, si no de mediocracia, no por la mediocridad, si no por el poder que ejercen los medios sobre cómo tomamos decisiones”.

“Creo que hay mucha más humanidad en la duda que en la certeza”

“Los animales no pueden ser imbéciles, nosotros sí”, bromeó luego de citar una frase del polímata Rousseau para explicar que más allá de las bondades y valores universales en los cuales se cataloga al ser humano, también nuestros errores nos definen.

“Una parte muy humana que tenemos todos nosotros, todos los días, es el no saber, es el no entender, es la falta de conocimiento, la frustración, la ansiedad de no saber qué se espera de nosotros, eso es algo tan profundamente humano como la empatía, como la bondad”.

Además, la humanidad como un ser sociable siempre está relacionado al ‘otro’, a las otras personas, o al concepto filosófico de la ‘otredad’, por lo que metaforizó un viajero que va de país en país buscando la misma franquicia de McDonalds para sentir familiaridad: “por eso les invito a ser nómadas, a darse la oportunidad realmente de perderse porque no todo el que preambula está perdido”.

“Si yo me diera la oportunidad de encontrarme con ese otro, que está en ese lugar, que tiene su propia vida, que tiene sus propias condiciones materiales y sus situaciones, yo tal vez podría encontrar algo nuevo en el fondo, pero eso no pasa porque no somos nómadas, somos turistas”.

“En el optimismo perpetúa la mediocridad”, mencionó, “lo que genera el cambio, es la queja”, con una fotografía de una manifestación en la calle de alguna ciudad en el mundo, Ruzzarin explica que mientras más se suman quejas e inconformidades, más grandes son los cambios.

“Muchos problemas se resuelven con darle lugar a la queja”, finaliza.

El arte y la productividad

“Si nos tratamos como una obra de arte, tal vez, solo tal vez, podamos descubrir algo sobre nosotros mismos que no sabíamos que éramos capaces de hacer”, explicó luego de explicar que valorar el arte de hoy, así como el arte del pasado, puede contar acontecimientos históricos.

“Hay cosas que no caben en el lenguaje tradicional, por eso necesitamos el arte [...] el arte logra atrapar los deseos colectivos”.

“No me parece que el objetivo de nadie es producir”, explicó, contrario a lo que empresas y los sistemas han catalogado como el bien común del ser humano, donde las personas comienzan a ser entes productivos para buscar éxito.

Diego Ruzzarin en conferencia de Talent Land 2022 en Guadalajara

“No tenemos un problema de productividad [...] es más que momento de cuestionar la lógica productiva, la lógica de la creación, la lógica de la sobreproducción, la lógica de la venta y de la comercialización porque hoy es mucha más causa de problema que de solución, los excesos que existen, la contaminación”.

Menos podcast, más libros

Uno de los formatos más consumidos a nivel latinoamérica y en otros continentes, es el podcast, sin embargo, Ruzzarin explica que esto reemplaza el conocimiento con el consumo: “En el podcast solo te hace sentir que estás consumiendo mucho”.

Agregó que una de las formas para poseer el conocimiento, es decir, que los conocimientos que se leen o estudian, puedan convertirse en -nuestro-, es necesario leerlo, tomar apuntes, y luego explicarlo.

Te recomendamos leer

“Mi manera de dar estas conferencias, y les voy a ser sincero, sí me dejé caer, hice la presentación a propósito medio pesadita, porque estoy seguro que hay gente mucho más inteligente que yo en el público, yo me aburriría si alguien viniera aquí a tratarme como un idiota”, finalizó y se despidió con los aplausos de todas y todos sus seguidores.