Mercado San Juan de Dios, "pueblo" ubicado en el Centro de Guadalajara, que se resiste a morir por la pandemia

Guadalajra, Jalisco.- "Se murió mi padre, abrimos. Se murió mi madre, abrimos. Se murió mi esposo, abrimos. Se murió mi hijo ¡y abrimos! Aquí siempre se abrió. Ahora con la pandemia tuvimos que cerrar desgraciadamente. Es el momento más difícil que he vivido en mi vida", relata María Esther López Gutiérrez, una de las comerciantes más longevas del Mercado San Juan de Dios,de Guadalajara, Jalisco.

Desde una silla de plástico, se hace escuchar la voz de aquella mujer quien luce una cabellera corta, risada y pintada de blanco por los años, esos que aún no han podido doblegar su notorio carácter, con el cual se hace valer para dirigir los ocho locales que le quedaron tras morir sus familiares.

Lúcidamente relata cómo fue aquel jueves 28 de diciembre del 1958, cuando se reinauguró el Marcado San Juan de Dios. Con 13 años de edad, ella cargó desde la avenida Calzada Independencia decenas de chiquihuites para vender el calzado hecho con vaqueta en aquel recién restaurado mercado y hoy casi quebrado.

Señala María Esther.

Don José Luis Gutiérrez Armas, propietario del icónico restaurante "El Chivo de Oro", también añora aquella fecha. Él contaba con apenas 8 años de edad y señala que era una completa algarabía la que se vivía en su familia y el lugar. Él y sus hermanos corrían de un lado a otro jugando y haciendo mandados que le solicitaban sus padres.

Experiencias como las de ellos se vivieron en mil 800 locales más y con el paso de los años las historias se han replicado en otros mil 200. Pero como dicen, la historia de este lugar data de muchos años atrás: 132 para ser exactos.

Algunas historias se remontan hasta a cinco generaciones atrás, pero, largas o cortas, todas coinciden en que es una gran familia la que hay al interior del mercado e incluso afuera, pues cada vendedor se dice consiente de que sobre sus hombros también recae el sustento de las familias de los artesanos, productores, costuraras, cocineras, proveedores y más personas que diariamente trabajan para surtir cada puesto.

Su vasta experiencia y los 132 años de historias del Mercado San Juan de Dios los respalda cuando dicen que este 2020 les ha dado las peores vivencias.

Dice don José Luis, quien añade que anterior al coronavirus ni la plaza comercial más lujosa había causado los estragos económicos que les ha dejado esta pandemia.

Al recordar los buenos tiempos y compararlos con esta difícil etapa que han vivido, no tardan en humedecerse los ojos de quienes cuentan ahí vivieron su niñez, su adolescencia, dieron su primer beso, ahí dijeron un "sí, acepto" o incluso ahí dieron el último adiós al amor de su vida. Los mismos que ahí siguen firmes resistiendo la batalla.

Pese a todos los duros golpes que han recibido por parte de la pandemia del coronavirus, desde el comerciante más mayor hasta el más joven señalan seguir en pie de lucha por sacar adelante a sus familias y no dejara desamparadas a las de sus empleados.

Martha Leticia Siordia Rodríguez, hija del fundador de la icónica dulcería "Las abejitas", relata que en los meses de marzo, abril y mayo pasado vivió las más crueles experiencias que le ha dado la vida.

Esto lo vivió al acudir al mercado por mercancía para venderla a domicilio a costo de producción, pues ya la finalidad no era ganar, sino recuperar el dinero invertido y tener con que apoyar a sus empleados.

Contrario a esta mala experiencia, Jaime Castillo Barragán uno de los herederos del negocio “Charrería y trajes típicos Jimmy”, relata que derivado de la escasez de cubrebocas vieron la oportunidad de sacarle la vuelta a la pandemia y optaron por crear los propios y personalizarlos con diseños mexicanos, utilizando así la tela que inicialmente fue pensada para la elaboración de trajes típicos.

Dijo Jaime y añadió que el renovarse e incursionar en este nuevo giro comercial ha logrado sobrevivir la empresa y las familias de 180 artesanos que laboran solo para ellos.

Por su parte, María Esther López Gutiérrez señala que en su comercio ya están pensando en crear nuevas promociones para hacer frente a las que tendrán los grandes comercios con el próximo Buen Fin.

Confesó.

De manera popular, los tapatíos lo apodan el mercado "Taiwán de Dios", pero quienes diariamente levantan las cortinas a temprana hora y alistan su mejor sonrisa para recibir a los turistas lo catalogan como una vecindad, un pueblo, una gran familia, como su hogar.

Don José Luis Gutiérrez incluso lo considera "una fuente de trabajo para todas las personas, desde el más niño hasta el más viejito que ya afuera no consigue trabajo”, comentario que es reafirmado por Martha Leticia Siordia Rodríguez, herederas de la dulcería "Las abejitas", uno de los comercios que figura entre los más icónicos del mercado.

"Me siento muy comprometida a seguir con este legado, porque no solo es de mi familia, es de ¡muchas familias! Es un mercado que nos ha dado de comer a muchísima gente, no se puede decir que es solo un trabajo ¡es una fuente de trabajo para muchísima gente! Porque, me puedes ver aquí como representante de un negocio, pero atrás de mi existe mucha gente que vive de lo que se vende aquí"