Mexicano precursor de la píldora nunca habló de sexo con sus diez hijos

Guadalajara.- El científico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas (1925-2004), quien en 1951 sintetizó la sustancia activa de la píldora anticonceptiva, la noretisterona, tuvo 10 hijos y nunca habló de sexualidad con ellos.



Aunque la píldora anticonceptiva como tal se le atribuye al austriaco Carl Djerassi (1923-2015), fue el mexicano quien pudo sintetizar la sustancia base para lograr la anticoncepción junto con el también mexicano de origen húngaro George Rosenkranz (1916-2019).

La noretisterona, un poderoso agente antiovulatorio, podía obtenerse de una planta mexicana llamada barbasco; sin embargo, para comercializarlo de manera masiva era costoso, de ahí que buscaran una forma de obtener la sustancia para ser producida en masa.



En el marco del 15 aniversario luctuoso de Miramontes Cárdenas, tres de sus 10 hijos, Betsabé, Luis y Pedro Miramontes Vidal, recordaron a su padre como un hombre generoso que hablaba poco de este logro.



"Yo no inventé la píldora pero la hice posible", decía Miramontes Cárdenas, contó a Efe Luis, y agregó que la satisfacción más grande del científico fue el aporte que hizo a la humanidad y la posibilidad que las mujeres adquirieron de decidir sobre su cuerpo gracias a la anticoncepción.

En tanto, Pedro relató que su padre fue educado en la religión católica, así que cuando se comercializó la píldora y el Vaticano la condenó, el químico se consternó al saber la reacción de la Iglesia, pues por una parte sabía que era un gran descubrimiento y por otro estaba su fe.



Paradójicamente, explicó Betsabé, sus padres tuvieron 10 hijos a los cuales nunca les hablaron de sexualidad pues en esa época, señala, no existía la apertura que hay hoy día.



Pedro coincidió: "No recuerdo alguna plática sobre sexualidad con él; lo que aprendíamos era de los amigos o de las revistas clandestinamente. Eran los tiempos donde uno no hablaba de sexo absolutamente para nada con los padres".

De lo que sí hablaba el científico en su casa era de la extracción de sustancias de plantas para efectos médicos y de la contaminación atmosférica producida por los automóviles, temas que se dedicó a investigar.



A pesar de que la patente se le acreditó al mexicano, Pedro subrayó que su padre no obtuvo regalías ni beneficios económicos como Djerassi y Rosenkranz.

La píldora anticonceptiva es considerada uno los 60 inventos más importantes que revolucionó al mundo ya que permitió que las mujeres ejercieran con libertad su sexualidad además de decidir cuándo y cuántos hijos tener, así como contribuir a la disminución de la explosión demográfica.



Luis Ernesto Miramontes fue considerado por el USA Inventors Hall of Fame uno de los mejores inventores de todos los tiempos al lado de personajes como Louis Pasteur, los hermanos Wright, Thomas Alba Edison y Charles Goodyear.