'Mi nombre es Jennicet': primera trans de Jalisco en Arizona reconocida como mujer

Guadalajara, Jalisco.- Esta semana las autoridades mexicanas reconocieron legalmente la identidad de Jennicet Gutiérrez, activista por la comunidad LGBT+ y mujer trans originaria de Tuxpan, Jalisco que emigró a Estados Unidos desde los 15 años.

Ella se convirtió en la primera persona trans en Arizona, donde actualmente reside, en obtener su acta de nacimiento con sus datos de nombre y género autopercibido actualizada, un trámite que desde el 19 de enero de este año se puede realizar en los 67 consulados y 80 embajadas de México.

"Ha sido muy intensa esta semana, llena de emociones. Ya no puedo esperar a viajar para presentarla, o cuando vaya a la tienda y me digan 'identificación' y ensenarles que ya tiene el nombre y el sexo femenino, como siempre me he identificado y he sido", externó.

Jennicet, quien forma parte del colectivo Trans Queer Liberatio Movement (TQLM) y se inició en el activismo en 2013 cuando empezó a transicionar, contó que el camino para el reconocimiento de su identidad no ha sido sencillo y que ese proceso fue atravesado por su situación migratoria.

"Yo recibía comentarios racistas, xenofóbicos y transfóbicos. Es súper difícil para la comunidad LGBT migrante, ya sea de México, Centroamérica o de donde vengas, porque todavía no hay una aceptación, no hay oportunidades de empleo, de educación, hay una desigualdad enorme", dijo.

Celebra que el Estado mexicano les haya restituido el derecho de reconocer su identidad, aunque asegura que aún falta trabajo por hacer para garantizar el respeto pleno de la comunidad migrante LGBT+ en Estados Unidos.