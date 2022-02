Mil 89 sucursales bancarias cerraron en México durante 2021; Jalisco tercer lugar en cierres

Guadalajara, Jalisco. - Al cierre de noviembre pasado, el sistema bancario mexicano reportó 11 mil 760 sucursales, 8.5 por ciento, o mil 89 unidades, menos que el máximo registrado en diciembre de 2019, antes de la pandemia.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el penúltimo mes de 2021 el número de sucursales se ubicó en su peor nivel desde noviembre de 2011.

La caída es explicada en parte por el cierre de 357 sucursales de Banco Ahorro Famsa, que fue declarado en quiebra en 31 de junio de 2020.

Sin embargo, esta no fue la única causa ya que otros 39 de los 50 bancos que aún existen también redujeron sus sucursales, destacando Inbursa, que cerró 238 unidades; Citibanamex, con 189, y BBVA, con 137.

De acuerdo con especialistas, la baja de la presencia física de los bancos en los últimos años responde a la tendencia global de la penetración tecnológica en la banca que fue impulsada por la pandemia.

"El impacto de las medidas que limitaron la movilidad a nivel global impulsó al mundo hacia su propio futuro digital, logrando repentinamente un cambio en las actitudes hacia la banca en línea, que anteriormente se había pronosticado que tomaría años", apuntó Tom Cheesewright, experto tecnológico en un reporte publicado por Mambu.

El informe, titulado "The Financial Tribes You Need to Know", revela que 61 por ciento de los consumidores a nivel mundial ha hecho un mayor uso de la banca digital en los últimos 18 meses y 41 por ciento empezó a usar este medio por primera vez debido a la pandemia.

Sólo 11 de los 50 bancos existentes en México abrieron sucursales en el periodo de referencia, siendo Banco Azteca, con 87, y Bancoppel, con 59, los que más.

Por entidad federativa, el Estado de México registró una reducción de 143 sucursales; CDMX, de 120, y Jalisco, de 101. En Nuevo León cerraron 86.

Eficiencias tecnológicas, la caída en la actividad económica por la pandemia y la reforma de la subcontratación llevó a que de diciembre del 2019 a noviembre de 2021 los bancos comerciales en México registraran un recorte neto de 11 mil 899 empleos, una caída de 4.5 por ciento.

En Estados Unidos, el número máximo de sucursales se alcanzó en 2009 y desde entonces hasta 2020, último dato disponible, se han cerrado anualmente un promedio de 967 sucursales, de acuerdo con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

No obstante, pese a los cierres de sucursales el sector bancario continuó creciendo en términos de empleados hasta alcanzar un máximo en diciembre de 2019 de un millón 391 mil 318.

Pero a raíz de la pandemia, de diciembre de 2019 a junio de 2021, último dato disponible, se presentaron 24 mil 281 despidos, es decir, una baja de 1.8 por ciento.

Agencia Reforma