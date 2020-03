Mil mdp prestará el gobierno de Jalisco para salvar 123 mil empleos

Guadalajara, Jalisco.- Mil millones de pesos son los que el gobierno de Jalisco pondrá al alcance de comerciantes (formales o no) y de agricultores con la finalidad de evitar el despidos de 123 mil empleados, los cuales están en riesgo a consecuencia de las afectaciones económicas que ha provocado el Coronavirus en el sector empresarial, dijo esta tarde Enrique Alfaro Ramírez.

Aunque aún no se sientan las bases, el gobernador de Jalisco, anunció que estas se darán a conocer el próximo miércoles 25 y a partir de ese día los propietarios de pequeñas y microempresas, agricultores y autoempleados podrán solicitar el apoyo económico.

"Lo que el gobierno de Jalisco hoy va a anunciar es el Paquete de Medidas Económicas de Emergencia... Las medidas que está tomando el gobierno de Jalisco y los gobierno municipales para poder apoyar a la gente que más lo necesita, para preservar el empleo y para garantizar que no haya una sola persona que no tenga en nuestro estado el apoyo para subsitir, para sostener a sus familias y para salir adelante".

Dijo Enrique Alfaro, para dar paso a la explicación de cómo serán distribuidos los mil millones de pesos, que pondrá a disposición de los comerciantes con la finalidad de evitar la desaparición de 123 mil puestos de trabajo y apoyar a las personas economicamente más bulnerables.

Los sectores económicos detectados como los más bulnerables y en los que se centrará la ayuda serán los siguientes:

Los mil millones de pesos se distribuirán de la siguiente manera:

Como respuesta a la pregunda ¿de dónde se obtendrán los mil millones de pesos que serán prestados a los ciudadanos de Jalisco?, el gobernador Enrique Alfaro dijo que aún trabajan en ello pero ha descartado un endeudamiento que pase de un año, podría ser por factoraje y no descartó la opción de que sea un credito quirografario.

"No van a ser financiados con deuda de largo plazo, que trascienda esta administración, estamos haciendo un esquema para poder tener flujo de manera inmediata, pero con un esquema que será solventado y financiado con los recursos en un plazo no mayor de un año. No va haber endeudamiento para la emergencia, en este momento para Jalisco".