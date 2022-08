Minimiza gobernador de Jalisco video de policías retenidos; Fiscalía Estatal da datos a medias

Guadalajara, Jalisco.- El pasado martes, un video en redes sociales se volvió viral, en la grabación se aprecia a cuatro policías, algunos del municipio de Concepción de Buenos Aires y la Manzanilla de la Paz, Jalisco, los oficiales se ven siendo interrogados y arrodillados por miembros del crimen organizado, un hombre fuera de cámara pregunta a policías nombres de los mandos policiacos que presuntamente apoyan al Cártel Nueva Generación Jalisco (CJNG).

Dos hombres y dos mujeres policías se ven atemorizados mientras son interrogados, ante la situación el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro minimizó el video de policías retenidos, la Fiscalía General del Estado, dio datos a medias:

Enrique Alfaro no quiso hablar a profundidad del tema y se limitó a contestar:

Enrique Alfaro contestó: “No, no, no, ya con eso, no voy hablar más”, se limitó a contestar, dando fin al tema.