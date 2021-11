Movimiento Ciudadano declara a Citlalli como la ganadora de las elecciones de Tlaquepaque

Jalisco.- Manuel Romo Parra, coordinador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, declaró este domingo a Mirna Citlalli Amaya de Luna como ganadora de la elección extraordianria para presidente municipal de Tlaquepaque, Jalisco, luego de que saliera favorecida en los números que tiene su equipo.

Previo a la publicación de los resultados oficiales de la contienda electoral, la candidata Citlalli Amaya se dijo tranquila y agradecida con las personas que votaron por ella en la jornada electoral de este domingo 21 de noviembre.

“Me siento muy contenta, me siento muy emocionada, me siento muy agradecida también con la gente de San Pedro Tlaquepaque, la gente que me da de nueva cuenta su confianza, la gente que volvió a salir a ratificar nuestros resultados, a ratificar nuestro triunfo, decir a la gente que no voy a fallar, vamos a trabajar de la mano para seguir mejorando la calidad de vida de mi gente y desde luego también a mi municipio”, dijo Amaya.

Respecto a la baja participación del electorado respecto a las elecciones del 6 de junio, la candidata del MC resaltó que esto solo refleja el hartazgo que ocasionó este ejercicio democrático.

Amaya expresó a los medios locales que planea festejar en Jarín Hidalgo junto a los traquepaqunses una vez que se den a conocer los resultados definitivos del PREP. Este lugar resulta emblemático por ser donde arrancó su campaña.

“Ahí en el Jardín Hidalgo, ese es un icono de nuestro hermoso municipio, ahí nos reunimos para el arranque más de 5 mil personas, si de manera interna se decide que puede haber una celebración, desde luego con todas las medidas sanitarias, siempre apegándonos a todos los protocolos de salud, ahí les estaremos invitando para que nos acompañen”, expresó Amaya.

En cuanto a una posible impugnación por parte del candidato de Morena, Amaya de Luna se dijo preparada para ello.

Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre, la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección del 6 de junio, en las cuales Amaya ganó, después de acreditar que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez influyó en los resultados al hacer un llamado para no votar por Morena.