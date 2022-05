¡Mucha fiesta y mucha suerte! jóvenes salen ilesos tras fuerte accidente en Zapopan, Jalisco

Zapopan, Jalisco.- Mucha suerte tuvieron unos jóvenes al salir ilesos de un fuerte accidente en la colonia el Mante en Zapopan Jalisco, después de que salieron de una fiesta la madrugada de este lunes 9 de mayo de 2022.

Los jóvenes quienes habían salido de una fiesta terminaron chocando contra un muro de contención sobre el cruce de la Avenida Periférico Sur y la Avenida López Mateos.

Por suerte para los jóvenes sólo se contabilizan daños materiales ya que, por fortuna, ninguno resultó herido por el choque.

Debido a que no se presentaron lesionados y que no hubo grandes daños, no se requirió la presencia de elementos de la policía municipal ni otros servicios como paramédicos para dar primeros auxilios.

Durante la madrugada de este lunes, también se presentaron otros tres choques en el Área Metropolitana de Guadalajara, el primero en avenida Mercedes Celis y Manuel Román Alatorre, otro más en Hidalgo y Enrique Díaz de León ambos en Guadalajara y uno más en Carretera a Saltillo y Ejote en Zapopan.