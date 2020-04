Muere niño ahogado en tina de baño de su casa en Guadalajara

Guadalajara,Jalisco.- Un niño de 9 años murió mientras se bañaba en su casa de la Colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara.



La comisaría tapatía fue involucrada en el hecho cuando eran aproximadamente las 21:20 horas de este miércoles.

Se recibe reporte de una persona haciendo mención que al interior de su domicilio, su hijo de 9 años (está) sumergido en una tina de agua, explicó un Policía de Guadalajara.





Los oficiales acudieron a la Calle Taladro, entre Esmeril y Grúa, para verificar cómo sucedieron los hechos.



Al arribar la unidad al lugar, se entrevista con la progenitora quien les hace mención que momentos antes, introdujo a su hijo a una tina de agua para que se bañara, explicó el oficial.

Ella hace mención que aproximadamente 3 minutos lo dejó y, al volver, este ya se encontraba totalmente sumergido, abundó el entrevistado.



Aunque se pidió la ayuda de paramédicos de Cruz Verde, nada pudieron hacer para atender al menor.



Los vecinos dijeron que los paramédicos llegaron y sacaron su equipo de reanimación, pero no lograron su objetivo.



Personal de la Fiscalía del Estado llegó al lugar para revisar las circunstancias en que sucedió el accidente ya que la tina no estaba profunda y en apariencia, un niño de esa edad no tiene problemas para bañarse solo.



Asimismo, llegaron peritos de criminalística, además de forenses, para analizar el lugar, por ejemplo el agua y otros objetos en la zona.



Aún no se determina si hay delito que perseguir, o si el menor sufría alguna enfermedad.



De acuerdo con vecinos, en la casa habitan papá, mamá y dos niños, quienes tienen aproximadamente 10 años viviendo en la colonia.



Los adultos, de aproximadamente 40 años, son reservados con sus vecinos, aunque amables.



Luego de la muerte de su hijo, la pareja fue entrevistada por personal de la Fiscalía y estuvieron observando el trabajo de las autoridades.